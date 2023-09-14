Болгария решила разместить на своей территории базу НАТО: что известно

В Болгарии, которая является членом НАТО, в скором времени начнется строительство военной базы Североатлантического альянса. Оно предполагает строительство казарм и помещений для хранения техники, а также создание разветвленной дорожной сети.

Видео дня

Об этом сообщил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев во время слушаний в парламентском комитете по обороне, передает BTA. По его словам, база будет выглядеть как небольшой город.

У Министерства обороны Болгарии есть бюджетные средства на разработку проекта базы, а часть необходимых ресурсов для ее строительства предоставит НАТО. В общей сложности на это планируют потратить более 50 миллионов евро.

"Людям не о чем волноваться, при строительстве такой инфраструктуры есть возможности для экономического и социального развития региона", – заверил министр.

Решение о том, где именно построят базу для боевой группы НАТО, еще не было принято, но известно, что это будет Ямболский округ на юго-востоке страны. Работы должны быть завершены до 2025 года.

Основная часть офицеров НАТО будет направлена из Италии. Боевая группа, расположенная на новой базе НАТО, будет выполнять оборонные функции в случае угрозы со стороны возможной страны-агрессора.

Тагарев также высказался по поводу агрессии РФ против Украины. Он отметил, что война, похоже, не близится к концу, и поддержку Украины нужно продолжать, чтобы наше государство могло защитить свой суверенитет и территориальную целостность.

Напомним, что ранее в Болгарии выступали против появления базы НАТО на территории страны. Об этом говорили в частности в 2019, а затем и в 2022 году. Тогда в Софии решили сказать "нет" войскам НАТО, чтобы не раздражать Россию.

Теперь же НАТО получит еще один важный пункт доступа к Черному морю. Военные базы Североатлантического союза уже существуют в соседней Румынии.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что НАТО следует признать недействительным акт об отношениях и сотрудничестве с Россией, согласно которому блок не размещает на постоянной основе боевые силы у ее границ. Там должно находиться большое количество натовских войск и техники, потому что только это – "лучшее средство" сдерживания агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Болгарии официально заявили, что поддерживают членство Украины в Североатлантическом альянсе по ускоренной процедуре. Такое решение было принято государством в процессе подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе.

Также Болгария и страны Балтии присоединились к декларации G7 о поддержке Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!