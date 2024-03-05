В Албании открыли первую базу НАТО на Западных Балканах: что известно

В понедельник, 4 марта, в Албании официально открыли после модернизации авиабазу Кучова, из которой сделали современный центр для будущих воздушных операций НАТО. Она стала первой на Западных Балканах авиабазой Североатлантического альянса.

Об этом сообщили в пресс-службе НАТО. Авиабаза Кучова расположена примерно в 80 км к югу от столицы страны Тираны. "Она будет обслуживать Албанию и обеспечивать логистическую поддержку, воздушные операции, тренировки и обучение Альянса", – говорится в сообщении.

В НАТО выделили на модернизацию авиабазы около 50 миллионов евро. За эти средства были отремонтированы взлетно-посадочные полосы, диспетчерская башня, ангары и склады.

"Авиабаза будет служить важным воздушным центром НАТО. Перестройка авиабазы Кучева является стратегической инвестицией и свидетельствует о том, что НАТО продолжает укреплять свое присутствие на Западных Балканах, в зоне стратегического значения для Альянса", – сказал исполняющий обязанности пресс-секретаря Дилан Уайт.

Премьер-министр Албании Эли Рама отметил, что эта авиабаза является еще одним элементом безопасности для региона Западных Балкан, "который, как мы хорошо знаем, не свободен от угроз и неоимперских амбиций Российской Федерации".

В начале на авиабазе будут размещены два вертолета Black Hawk и три ударных беспилотника Bayraktar.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европе 4 марта начались масштабные учения НАТО, целью которых станет отработка навыков защиты территорий. В учениях в частности будут принимать участие Финляндия и Швеция, которые недавно присоединились к Североатлантическому альянсу.

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