Ставка Кремля на Ле Пен во Франции будет ошибкой, – Грищенко

Ставка Кремля на кандидата на пост президента Франции, председателя партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен будет большой ошибкой. Даже при условии, что эта политик выйдет во второй тур, она непременно проиграет более сильному кандидату.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко. Он добавил, что рейтинг Ле Пен вряд ли существенно увеличится до выборов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"Думаю, что это будет огромной ошибкой со стороны Путина и его власти – ставить на того, против кого так или иначе до сегодняшнего дня все же есть консенсус", – заметил дипломат.

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"Да, количество тех, кто поддерживает Ле Пен, увеличивается, но оно не достигает даже нынешней отметки критического уровня", – добавил он.

Грищенко признал, что Ле Пен может войти во второй тур, но непременно проиграет более сильному сопернику. В частности, такой вывод можно сделать и на основании президентских выборов в Украине.

"Она имеет огромные шансы войти во второй тур. Но, как мы знаем по собственному опыту, второй тур, как правило, убивает того, кто выходит с более слабыми позициями", – подытожил дипломат.

Напомним, президентские выборы во Франции назначены на 10 апреля 2022 года.

Как писал OBOZREVATEL, журналист, публицист Виталий Портников предположил, что глава страны-агрессора Владимир Путин может избегать новой "нормандской" встречи лидеров стран, чтобы таким образом не поддерживать действующего главу Франции Эммануэля Макрона, который является конкурентом Марин Ле Пен на предстоящих выборах.