Портников: Путину интересен только Зеленский на коленях, Украину ждет еще 25 лет войны

Вадим Колодийчук
Вадим Колодийчук
Политика
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Портников рассказал, чего ждать Украине от Путина

Вероятнее всего, российско-украинский конфликт затянется на десятилетия. По крайней мере, пока Владимир Путин является главой страны-агрессора. "Нормандский", как и любой другой формат переговоров, заинтересует Путина только в том случае, если президент Украины Владимир Зеленский будет готов "стать перед ним на колени".

Но когда власть в Кремле поменяется, тогда у Украины будет около 10 лет, чтобы воспользоваться благоприятной ситуацией. Такими мнениями в эфире телеканала OBOZREVATEL поделился известный журналист и публицист Виталий Портников. Далее приводим его прямую речь (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой публикации).

Почему "нормандский" саммит не состоится?

Я думаю, мы увидим саммит "нормандского" формата в лучшем случае после президентских выборов во Франции (назначены на апрель 2022 года, – Ред.). Но я в принципе не вижу никаких оснований считать, что такой саммит может состояться. Потому что и в предыдущем саммите не было никакого смысла.

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Предыдущий саммит состоялся только потому, что переговорщики с украинской стороны не говорили жесткого "нет" на разные прихоти России, чтобы обеспечить голубую мечту Владимира Зеленского – его личную встречу с Владимиром Путиным.

Владимир Путин надеялся, что такая встреча приведет к капитуляции Владимира Зеленского. Как мы знаем, капитуляции в Париже не произошло.

Поэтому никаких встреч в нормандском формате может не состояться не с новым канцлером Германии, не с новым президентом Франции, а и со старым президентом Украины. Будет новый президент Украины, могут возникнуть такие возможности. Но надеюсь, что нет.

Знаете, в чем сейчас главная проблема в "нормандском" саммите? В том, что и Франция, и Германия, и Украина подчеркивают, что Россия является стороной конфликта. А Россия хочет, чтобы стороной конфликта были так называемые народные республики, с чем категорически не согласны не только в Киеве, но теперь и в Берлине и в Париже.

Поэтому никаких шансов на то, что "нормандский" саммит в принципе состоится, не существует.

Платформы и форматы не помогут вернуть украинские территории?

Возникает вопрос: ну, состоится "нормандский" саммит, и что? Ну, состоялся парижский саммит, и что? Почему мы никак не можем понять, что это война на десятилетия, и этот военный конфликт низкой интенсивности будет продолжаться до тех пор, пока Путин будет президентом Российской Федерации.

А когда Путин перестанет быть президентом Российской Федерации, нашим достижением будет то, что там перестанут стрелять. Это уже будет успех.

Но до этго успеха нужно еще дожить. Это могут быть десятилетия. И нужно будет еще потерять немало человеческих жизней. Мы – страна, которая будет находиться в войне по крайней мере еще 20-25 лет. Если, конечно, раньше не закончится президентство Путина.

"Нормандский" формат будет существовать. Но какой смысл в нем, если он не поможет в восстановлении территориальной целостности Украины. Россия не собирается это делать, а у Запада нет инструментов ее заставить это делать.

Переговорные форматы не помогут восстановить территориальную целостность Украины, сказал Портников

Что дальше с Крымской платформой? Ничего. И дальше будут такие же переговоры на уровне Крымской платформы, чтобы мир не забывал, что Крым является неотъемлемой частью Украины. Однако такие переговоры могут происходить десятилетиями. Они также не приведут к восстановлению территориальной целостности Украины.

Потому что Россия удерживает Крым силой. Когда агрессор говорит, что он удерживает территорию силой, а вы говорите, что хотите вернуть ее политико-дипломатическими средствами – такая история может продолжаться сто лет.

О чем Путин готов говорить с Зеленским?

Я не психотерапевт президента Зеленского, я не знаю, почему он все время хочет педалировать на встрече с Путиным. Но мы уже знаем условия такой встречи: о Крыме не разговаривать, о Донбассе не разговаривать, вместе с тем Минские соглашения выполнять так, как их видит Россия. Согласитесь, что это политическая шизофрения.

А о чем Путин готов разговаривать? О продлении газового контракта. Он говорит, что готов об этом говорить. Но на каких условиях? Чтобы Украина перестала вооружать собственные Вооруженные силы. Я цитирую Путина с Петербургского экономического форума.

Может быть встреча на таких условиях? Я считаю, что нет. Путин может считать иначе, потому что он надеется, что когда заработает "Северный поток-2" и когда им уластся поднять цену газа до 1,5 тысячи долларов и довести до коллапса украинскую экономику, президент Украины просто будет разговаривать иначе, особенно когда это будет 2024 год, год президентских выборов.

"Когда у тебя не будет чем платить зарплаты и пенсии, а люди будут стоять на улицах – вот тогда мы с тобой поговорим". Это и есть путинский расчет, простой и циничный.

С Россией договариваешься, только когда ты на коленях. Вот сейчас Лукашенко бегает за Путиным и повторяет все, что он говорит, даже пытается его превзойти. Вот это путинское представление о договоренности с российской точки зрения.

Может себе это позволить президент Украины? Нет. Проблема не в Зеленском. Проблема в Путине.

Путин хочет говорить только с президентом Украины, который стоит на коленях, считает Портников
Почему для лидеров Германии и Франции "нормандский" формат может быть токсичным?

"Нормандский" формат – очень неблагодарная история, потому что ничего не меняется. Новый федеральный канцлер Германии может трижды подумать: вот он поедет на такую встречу и что он от этого получит? Ощущение полной беспомощности?

Я помню удивленный взгляд Ангелы Меркель на Макрона и Зеленского во время встречи в Париже. Она смотрела на них как на каких-то детей, которые прибежали и думают, что они в чем-то убедят Путина. Сейчас и Меркель там не будет.

Думаю, что Путин не будет делать подарков Макрону перед президентскими выборами, ведь ему очень важно продемонстрировать неконструктивность Макрона. Путин вспомнит, что у него есть лучшая подруга в Париже – Марин Ле Пен. Если накануне выборов Путин встречается с Макроном, это означает, что он готов сотрудничать с Макроном, а не с Ле Пен. Зачем ему это?

После выборов, когда Макрона переизбрали или избрали другого президента Франции, он тоже будет трижды думать: а чего ему ехать на "нормандский" формат? Ведь это шаг к ухудшению отношений с Москвой. А с Москвой французам нужно о чем-то договариваться. ЦАР, Мали, Гвинея – во всех зонах традиционного влияния Франции в Африке есть Россия.

А если ты приезжаешь на "нормандский" формат, ты там публично говоришь, что Россия является стороной конфликта, оккупантом. Как ты после этого будешь говорить с ними об Африке? Поэтому лучше не торопиться.

Путин играет с США, те дарят ему подарки?

Сейчас Путин будет играть с США в такую игру: "Если вы хотите, чтобы я по крайней мере нейтрально относился к вашему соревнованию с Китаем, вы должны вести себя осторожно по отношению ко мне". И мы уже видим эту осторожность. "Северный поток-2" является прекрасной иллюстрацией. Многие считают, что это был прощальный подарок Байдена Меркель, но я считаю, что это определенная осторожность в отношениях с Кремлем. Чтобы Кремль не стал откровенным союзником Пекина.

Американцам нужно, чтобы не было сильного сопротивления тем новым союзам, которые они создают именно на противостоянии с Китаем. И поэтому они будут осторожными с Россией. И так будет до окончания путинского правления. По крайней мере, до того момента, пока для американских президентов Китай не перестанет быть проблемой номер один.

По словам Портникова, США поддались на шантаж Путина
После Путина Украина получит шанс?

В России так или иначе начнется депутинизация со всеми вытекающими этого процесса. Как сказала президент Эстонии госпожа Кальюлайд, мы должны быть к этому политически готовыми, чтобы использовать этот шанс. Он будет недолгий – лет десять.

Что будет после Путина? Я могу выступать в роли оракула в вашей программе. Будет депутинизация с разговорами о демократизации и с примирением с Украиной, с возвращением Донбасса. Не скажу, что Крыма. Это откроет для нас возможности для европейской и евроатлантической интеграции, если мы захотим ими воспользоваться.

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