Стармер на следующей неделе представит Трампу план размещения в Украине европейских миротворцев – The Telegraph

Премьер-министр Британии Кир Стармер якобы планирует представить президенту США Дональду Трампу план о размещении 30 000 европейских солдат в Украине как части гарантий безопасности для страны. Глава британского правительства подробно расскажет, как европейские силы могли бы контролировать соглашение о прекращении огня между Украиной и Россией, заключенное при посредничестве президента США.

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Политики встретятся в Вашингтоне на следующей неделе. Также с Трампом планирует встретиться президент Франции Эммануель Макрон, об этом пишет The Telegraph.

По данным журналистов, Стармер будет призывать Трампа держать истребители и ракеты США в состоянии готовности в Восточной Европе, чтобы ответить, если Россия нарушит условия любого перемирия.

Англо-французская стратегия "сил успокоения" была представлена самым влиятельным европейским лидерам на экстренной встрече в Париже в начале этой недели, когда они пытались отреагировать на начало мирных переговоров Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Она была составлена ​​на фоне опасений, что президент США "умоет руки" в отношении Украины и любого прекращения огня почти сразу после заключения любого соглашения.

Стармер будет доказывать, что в интересах США продолжать участвовать в предотвращении вторжения России в третий раз после окончания боевых действий.

Согласно англо-французскому плану, менее 30 тысяч военнослужащих под руководством европейцев будут размещены в украинских городах, портах и ​​других критически важных объектах инфраструктуры, таких как атомные электростанции, вдали от нынешних линий фронта.

Вместо того, чтобы размещать гораздо более крупные силы в охваченной войной стране, миссия будет полагаться на "технический мониторинг", включая разведывательные и наблюдательные самолеты, беспилотники и спутники, чтобы предоставить "полную картину происходящего", сказал западный чиновник.

Операция будет подкреплена достаточной огневой мощью, чтобы "отслеживать и сбивать эти атаки", чтобы снова открыть воздушное пространство Украины и обеспечить коммерческие рейсы.

Военно-морские патрульные корабли также будут отправлены в Черное море для отслеживания российских угроз коммерческим судоходным путям.

Как пишут журналисты, план, изложенный западными официальными лицами, далеко не соответствует миротворческой миссии численностью 200 тысяч человек, которую потребовал Владимир Зеленский, в качестве возможной цены за подписание мирного соглашения.

Но с учетом сопротивления Германии, Испании и Италии высадке войск на землю европейские возможности по обеспечению будущего Украины кажутся ограниченными.

Покидая переговоры в Париже, Стармер сказал, что такая операция потребует "американской поддержки", чтобы удержать Россию от повторного нападения. Поддержка может включать истребители США, размещенные в Румынии и Польше, готовые отреагировать на любую будущую российскую агрессию.

Гораздо более крупные многонациональные сухопутные силы также могут базироваться на восточных границах НАТО, чтобы в случае необходимости выдвинуться для защиты европейских войск внутри Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Кир Стармер заявил, что его страна готова при необходимости разместить свои войска на территории Украины. Это может стать одной из гарантий безопасности Украины после подписания соглашения с Россией.

После этого заявления премьера в британском парламенте возникла дискуссия. Часть депутатов заявила, что такое решение не должно пройти мимо парламента и требует провести голосование.

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