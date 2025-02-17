'Конец войны не должен стать паузой для Путина': премьер Британии Стармер заявил о готовности разместить войска в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна готова при необходимости разместить свои войска на территории Украины. Это может стать одной из гарантий безопасности для Украины после завершения войны с Россией.

Видео дня

Об этом глава британского правительства написал в статье для издания The Telegraph. Он заявил, что Британия "готова и хочет" разместить своих солдат в Украине.

Это впервые, когда он прямо заявил, что рассматривает возможность размещения британских миротворцев в Украине.

"Британия готова играть ведущую роль в ускорении работы по гарантиям безопасности для Украины. Это включает дальнейшую поддержку украинских военных, куда Британия уже выделяет 3 миллиарда фунтов стерлингов в год по крайней мере до 2030 года. Но это также означает готовность и желание внести вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины путем размещения наших собственных войск на местах, если это нужно. Я не говорю это легкомысленно. Я очень глубоко ощущаю ответственность, связанную с потенциальной угрозой для британских военнослужащих и женщин", – написал премьер.

Стармер подчеркнул, что любая роль в помощи гарантировать безопасность Украины "помогает гарантировать безопасность нашего континента".

"Конец этой войны, когда он наступит, не может просто стать временной паузой перед тем, как Путин снова атакует", – утверждает глава британского правительства.

Он подтвердил, что будет участвовать в саммите лидеров ЕС в Париже 17 февраля, который инициировал президент Франции Эмануэль Макрон, и отметил, что имеет послание для европейских коллег.

"Мы должны показать, что мы серьезно относимся к нашей собственной обороне и несем собственное бремя. Мы говорим об этом слишком долго – и президент Трамп прав, требуя от нас действий", – подчеркнул Стармер.

Он уточнил, что европейские страны должны увеличить оборонные расходы и играть большую роль в НАТО.

В то же время британский премьер отметил, что только Штаты могут сдержать российского диктатора Владимира Путина от повторного нападения, поэтому американская поддержка и ее гарантии безопасности необходимы для продолжительного мира.

"В ближайшие дни я встречусь с президентом Трампом и буду работать с ним и всеми нашими партнерами по G7, чтобы помочь обеспечить прочное соглашение, которое нам нужно", – добавил он.

Стармер призвал продолжать поддерживать необратимый путь Украины в НАТО, а также увеличить экономическое давление на Россию. В частности, работать над ограничением цен на нефть, против "теневого флота", нефтяных гигантов и банков, помогающих Москве уклоняться от санкций.

Как сообщал OBOZ.UA, на саммите лидеров ЕС в Париже 17 февраля политики обсудят вариант "автоматического" вступления Украины в НАТО, если РФ вдруг нарушит режим прекращения огня, если состоятся переговоры и будет заключено мирное соглашение. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!