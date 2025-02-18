В Британии возникла дискуссия из-за заявления Стармера об отправке войск в Украину: депутаты требуют голосования

В британском парламенте возникла дискуссия после заявления премьер-министра Кира Стармера о том, что он готов оправить в Украину войска как гарантию безопасности после завершения боевых действий. Часть депутатов заявила, что такое решение не должно пройти мимо парламента и требуют провести голосование.

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Об этом говорится в публикации Politico. Так, часть законодателей требует провести парламентское голосование, а другая – не связывать премьеру руки.

Член правящей Лейбористской партии Клайв Льюис сказал в комментарии журналистам, что парламентские дебаты необходимы, поскольку отправка британских войск в Украину может поставить их "под угрозу против ядерной державы без поддержки США".

"Во времена кризиса нам всем нужны сильные лидеры. Но сила и мудрость – это не игра с нулевой суммой – для настоящего лидерства требуется и то, и другое. Вовлечение парламента в это решение демонстрирует оба эти качества. Такой курс действий может подвергнуть британские войска опасности в борьбе с ядерной державой без поддержки США. Это требует более глубоких и широких дебатов. Нам нужна общественная поддержка для такого шага, и парламент играет важную роль в обеспечении этого", – сказал он.

Левый депутат-лейборист Дайан Эбботт также отметила, что если потребуются британские войска на местах, "парламент должен сначала проголосовать за это".

Представительница Либерально-демократической партии Хелен Магуайр отметила, что партия поддерживает предложения правительства по Украине, но "мы также всегда поддерживали то, чтобы парламент имел право голоса по развертыванию контингента".

По словам члена парламента от Консервативной партии Джона Виттингдейла, депутаты ожидают, что парламент обсудит и, возможно, проголосует за предложение премьера. Представитель консерваторов Марк Гарнье также выступил за голосование, несмотря на то, что премьер-министры могут разворачивать войска без согласования с парламентом.

Два других депутата-консерватора, Джон Купер и Нил Шастри-Херст, заявили, что держать парламент в курсе событий "жизненно важно", чтобы сохранить единый фронт в отношении Украины.

Спикер премьера Стармера в комментарии журналистам не исключил голосование в парламенте, однако призвал не забегать вперед.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна готова при необходимости разместить свои войска на территории Украины. Это может стать одной из гарантий безопасности для Украины после завершения войны с Россией.

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