Байден назвав Путіна "Клутіним". Відео курйозу

Президент США Джо Байден назвав свого російського колегу Володимира Путіна "Клутіним".

Про це йдеться в розшифровці виступу Байдена з приводу санкцій проти Росії, опублікованій на сайті Білого дому. Він обмовився, але відразу ж виправився (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я ясно дав зрозуміти президенту Клутіну, що Сполучені – Путіну – що Сполучені Штати непохитні в нашій підтримці наших союзників і партнерів в Європі. У цьому ключі я висловив занепокоєння з приводу нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною і в окупованому Криму. Я підтвердив підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України. І я наполегливо закликав його утримуватися від будь-яких військових дій", – сказав Байден.

Як повідомляв OBOZREVATEL, адміністрація президента США Джо Байдена заявила про введення нових санкцій проти Росії. Крім цього, з країни вирішили вислати 10 російських дипломатів. Те, що сталося, також зачепило юридичних осіб, пов'язаних із російською окупацією та репресіями в Криму.

Крім того, глава держави оголосив у країні надзвичайний стан через загрозу національній безпеці з боку Москви.

Пізніше стало відомо, проти яких саме росіян і російських компаній США ввели санкції.