"Сталин был военным преступником": в Польше ответили на скандальное заявление Путина и вызывают посла РФ "на ковер"
В Польше ответили на скандальное заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Иосиф Сталин якобы "подарил" полякам территории после Второй мировой. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Сталин был военным преступником, из-за которого погибли сотни тысяч польских граждан.
Кроме того, по словам Моравецкого, в министерство иностранных дел Польши будет вызван российский посол. Соответствующее заявление глава польского правительства обнародовал вечером 21 июля в официальном Twitter.
"Сталин был военным преступником, виновным в смерти сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит дискуссии. Посла Российской Федерации вызовут в МИД", – заявил Моравецкий.
Напомним, 21 июля в ходе заседания совбеза РФ Путин заявил, что Польша якобы намерена "отобрать" земли у Украины и Беларуси и пригрозил расплатой. Также диктатор заявил, что западные территории нынешней Польши – бывшие земли Германии – якобы были "подарком Сталина полякам".
Как сообщал OBOZREVATEL:
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– Правительство ЮАР обратилось в суд за ордером на арест Путина. Глава Кремля ранее планировал посетить саммит БРИКС в Йоханнесбурге, но вместо него поедет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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