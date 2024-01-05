Прошел один год и триста тринадцать дней войны. За истекшие сутки на фронте ничего существенного не случилось. Сегодняшние карты ISW неотличимы от вчерашних. И, как я уже многократно писал, это хорошая новость.

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Сегодня координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Америка не имеет денег для новой военной поддержки Украины до принятия нового пакета Конгрессом США. Последний пакет в 250 миллионов, как вы помните, был отправлен в Украину несколько дней назад.

Чтобы хоть как-то подсластить эту горькую пилюлю, он завил, что "мы не увидели никаких признаков того, что в Украине имела место широкомасштабная коррупция или злоупотребления со стороны украинской армии".

Кирби подчеркнул, что с американской стороны происходит прямое взаимодействие с украинской стороной по подотчетности в этом вопросе. С этой целью в Киеве работают специалисты из США. "Украинцы понимают нашу необходимость в подотчетности. Они разделяют это, и они дали понять, что готовы работать с нами над мерами подотчетности для всех систем, которые предоставляются".

Кирби не уклонился и от ответа на вопрос о “готовности" Путина к миру (о чем пишут вся левая пресса). Он сказал: "Что касается шумихи в прессе на протяжении последних нескольких дней, что господин Путин внезапно захотел вести переговоры… Совершенно ясно, что он ведет себя не как человек, который хочет вести переговоры. Он делает все возможное, чтобы сломить украинцев, и именно поэтому так важно, чтобы запрос на дополнительное финансирование, который выдвинул президент Байден был одобрен".

Он, тем не менее, сказал, что стратегически у Белого Дома нет никакого изменения курса и заверил, что Вашингтон "собирается делать все, что в его силах, чтобы продолжать поддерживать Украину". Какое конкретно содержание от вкладывать в эти слова - он не пояснил.

Сегодня Германия предоставила новый пакет помощи Украине. И хотя там не было вожделенных крылатых ракет Taurus, тем не менее пакет выглядит внушительно: ракеты для ЗРК IRIS-T, несколько БМП Marder, оснащенная радаром, скорострельная зенитная пушка Skynex и почти 10 тыс. артиллерийских снарядов 155 мм. Плюс еще всякие разные ништяки типа грузовиков, бронежилетов и пр.

Сегодня же стали известны детали широко разрекламированного “вставания с колен" путинского ВПК. Оказывается уже второй раз Украина обстреливается в том числе и северокорейскими аналогами баллистической ракеты “Искандер". Вот и весь подъем: тупо за еду и нефть купил у Пухляша ракеты. Кстати, смешно, что они оказались лучше оригинала: бьют дальше и сильнее.

То есть захочет Ким Чен Ын выменять у американцев или южнокорейцев какие-то уступки за отказ от поставок оружия Путину – и кончится его “подъем с колен" как его и не бывало…

Ведь мы помним, что Северная Корея поставляет Путину еще и артиллерийские снаряды. А без этого ему вообще хана… Вот такая понимаешь, “великая держава" получается: зависит от прихоти какого-то полусумасшедшего любителя Диснейлендов

Так что США могут помочь Украине и без поставок оружия. Например, договорятся с Ким Чен Ыном и все… Если еще и иранских аятолл как-нибудь заинтересовать – то и того лучше.

Слава Украине!

Кстати об аятоллах. Я вчера писал, что скорее всего траурный митинг на могиле генерала Сулеймани взорвали не израильтяне (в чем их обвинил аятолла Хаменеи), а сунниты. Так оно и оказалось: сегодня ИГИЛ взяло на себя ответственность за это взрыв.

Так что вы дорогие мусульмане сами между собой разберитесь, кто у вас там кого убивает. И надо ли при таких обстоятельствах Ирану помогать боевикам ХАМАС, которые тоже сунниты. Я бы крепко подумал. Не лучше ли наладить отношения с Израилем и получить за это снятие санкций? Как-то так.