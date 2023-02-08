Байден в речи к Конгрессу США пообещал поддержку Украине до победы в войне: мы стали рядом с украинским народом

Президент США Джо Байден в своей речи к Конгрессу уделил большое внимание войне РФ против Украины. По его словам, она стала испытанием для Соединенных Штатов и мира в целом.

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Американский лидер заверил, что политические силы США будут и дальше едиными в противодействии агрессии России, в том числе, путем поддержки Украины. Трансляцию выступления Байдена ведет украинская служба "Голоса Америки".

Байден подчеркнул, что с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину США удалось объединить глобальную коалицию в борьбе против путинской агрессии. Президент США отдельно обратился к послу Украины Оксане Маркаровой, которая присутствовала в Конгрессе во время его выступления, и заверил, что США будут поддерживать Украину до самой победы.

"Мы объединили НАТО и собрали глобальную коалицию. Мы выступили против агрессии Путина. Мы встали рядом с украинским народом. И сегодня с нами снова посол Украины в Соединенных Штатах. Она представляет не просто свою нацию, а мужество своего народа. Посол, Америка едина в поддержке вашей страны. Мы будем стоять с вами столько, сколько потребуется", – сказал Байден.

Также он добавил, что несправедливая и жестокая война Путина в Украине привела к перебоям в снабжении энергией и продовольствием. В частности, Байден подчеркнул, что агрессия РФ заблокировала вывоз зерна из Украины.

Лидер США заявил, что агрессия Путина стала испытанием, из-за которой Америке пришлось ответить на важные для себя вопросы. Байден отметил, что сейчас важно продолжать поддерживать Украину. При этом он заверил, что демократы будут едиными с республиканцами в этом вопросе.

"Сохраним ли наши основные базовые принципы? Мы будем бороться с терроризмом? Мы защитим демократию? Это очень важно и для этого необходимо поддерживать мир, прекращая действия агрессора, который угрожает вашей безопасности. И через год мы знаем ответ: да, мы это сделали", – подчеркнул Байден.

Ранее сообщалось, что благодаря финансовой помощи США и Европейского Союза (ЕС) правительство Украины обеспечит стабильное финансирование всех выплат, касающихся выполнения государством своих функций в период всего 2023 года. Выплаты не будут зависеть от развития событий на фронте.

Напомним, США и другие западные партнеры Украины ожидают новых контрнаступательных операций ВСУ на восточном и южном направлениях. Именно поэтому уже в ближайшие недели Силам обороны будут поставлены сотни единиц бронетехники, включая танки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Байден заявил об отправке в Украину первой партии американских танков Abrams. Речь идет про 31 единицу боевых машин.

Также американская компания Coldghain Technologies Services подарила Национальной гвардии Украины 32 беспилотных летательных аппарата Quantix производителя AeroVironment.

К слову, в СМИ появилась информация о том, что Байден может встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Украины Владимиром Зеленским в Польше. Отмечалось, что в ходе переговоров Зеленский может представить формулу мира из 10 пунктов.

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