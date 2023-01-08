Благодаря США и Евросоюзу украинцам в 2023-м обеспечат все выплаты независимо от ситуации на фронте, – Стефанишина

Благодаря финансовой помощи Соединенных Штатов и Европейского Союза (ЕС) правительство Украины обеспечит стабильное финансирование всех выплат, касающихся выполнения государством своих функций, в течение всего 2023 года. Выплаты не будут зависеть от развития событий на фронте.

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Помощь США и ЕС позволит покрывать дефицит украинского бюджета каждый месяц. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.

"В период 2022 года мы провели успешные переговоры и обеспечим 2023 стабильным финансированием за счет макрофинансовой помощи ЕС в объеме 18 млрд евро на этот год и за счет существенной помощи со стороны США, которая позволит покрывать дефицит украинского бюджета каждый месяц. Это означает, что все зарплаты, пенсии, медицинские, социальные выплаты – все выплаты, относящиеся к выполнению государством своих функций, будут обеспечены в течение всего года независимо от развития событий на поле боя", – отметила вице-премьер.

Как сообщалось ранее, в Украине с 2023-го увеличили некоторые части семей с детьми до трех лет на оплату "муниципальной няни". Вместо 2282 грн ежемесячно будут платить 6700 грн.

Как говорится в сообщении Минсоцполитики, услугой "муниципальная няня" могут воспользоваться семьи, в которых есть ребенок или отец с инвалидностью первой или второй группы.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что некоторые украинцы могут заставить вернуть субсидии на оплату коммунальных услуг. Это может произойти, если гражданин скрыл информацию о настоящих доходах, но получал денежные средства.

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