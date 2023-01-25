Байден: в ближайшие недели союзники передадут Украине сотни единиц бронетехники, экипажи уже подготовлены

США и другие западные партнеры Украины ожидают новых контрнаступательных операций ВСУ на восточном и южном направлениях. Именно поэтому уже в ближайшие недели Силам обороны будут поставлены сотни единиц бронетехники, включая танки.

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Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден во время брифинга по результатам "Рамштайна-8". Он подчеркнул, что многие месяцы экипажи к этим боевым машинам проходили обучение, в том числе, и на американских полигонах.

"В ближайшие недели мы готовы объявить о новой помощи Украине. США как можно быстрее научат украинских бойцов пользоваться современными танками Abrams", – подчеркнул лидер Соединенных Штатов.

При этом Байден отметил, что поставка танков в Украину – вопрос, требующий времени. Но это время понадобится Вашингтону, чтобы получить уверенность в полной готовности ВСУ к обороне и перспективе освобождения своих территорий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Байден заявил об отправке в Украину первой партии американских танков Abrams. Речь идет про 31 единицу боевых машин.

Также американская компания Coldghain Technologies Services подарила Национальной гвардии Украины 32 беспилотных летательных аппарата Quantix производителя AeroVironment.

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