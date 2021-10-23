США заявили о ликвидации лидера 'Аль-Каиды' в Сирии: был нанесен авиаудар

Американские военные ликвидировали высокопоставленного лидера террористической организации "Аль-Каида" Абдулу Хамид аль-Матара. Спецоперация в Сирии 22 октября была осуществлена с помощью авиаудара.

Об этом заявил спикер Центрального командования США, майор армии Джон Ригсби. Его слова процитировала пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на северо-западе Сирии американские военнослужащие нанесли удар с использованием беспилотника MQ-9. Он пришелся на базу, где находился боевик.

В результате аль-Матара погиб. В Центральном командовании заверили, что данных о жертвах среди гражданского населения из-за авиаудара нет.

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В ведомстве подчеркнули, что "Аль-Каида" продолжает представлять угрозу США и их союзникам. Она "использует Сирию как безопасную гавань" для восстановления, координации с внешними филиалами и планирования внешних операций. А также как базу для угроз, доходящих до Сирии, Ирака и других стран.

"Устранение этого высокопоставленного лидера "Аль-Каиды" подорвет способность террористической организации к дальнейшему планированию и осуществлению глобальных атак, угрожающих гражданам США, нашим партнерам и ни в чем не повинным людям", – говорится в заявлении майора Джона Ригсби.

В Центральном командовании предупредили, что США и в дальнейшем продолжат преследование боевиков "Аль-Каиды" и других террористических организаций, которые намерены нанести вред Америке.

Напомним: 20 сентября американцы нанесли авиаудар по боевикам "Аль-Каиды" возле города Идлиб на северо-западе Сирии. Во время той спецоперации тоже был ликвидирован один из лидеров группировки. Однако его имя военное командование США не назвало.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году в сентябре в американском ЦРУ заявили о первых признаках того, что боевики "Аль-Каиды" возвращаются в Афганистан. Высокопоставленные лица из США выразили опасения, что это несет угрозу новых терактов.