США ввели санкции против пяти сторонников "Аль-Каиды": кто попал в список
США ввели санкции против пяти граждан Турции, которые связаны с террористической организацией "Аль-Каида". Указанные лица оказывали финансовую и материально-техническую поддержку.
Об этом сообщает Министерство финансов США. Глава Санкции введены и вступили в силу с 16 сентября. Список тех, кто угодил под санкции:
Маджд Салим – юрист египетского происхождения, проживающий в Турции. По данным США он главный координатор некоторой деятельности "Аль-Каиды" в Турции.
Мухаммад Наср ад-Дин аль-Газлани – финансовый курьер, осуществлявший денежные переводы для террористов. В том числе для предоставления денег семьям заключенных членов "Аль-Каиды".
Нуреттин Муслихан – гражданин Турции, финансовый посредник "Аль-Каиды", который поддерживал контакты с высшим руководством террористической организации.
Себраил Гузель – турок, также осуществлявший материальную поддержку террористам.
Сонер Гурлейен – также гражданин Турции, который финансово помогал террористам и организовывал поездки боевикам "Аль-Каиды".
В результате санкций вся собственность и интересы в имуществе указанных лиц и любых юридических лиц, которые прямо или косвенно принадлежат им, индивидуально или вместе с другими санкционными лицами, на 50% или более, которые находятся в США или находящиеся во владении или под контролем граждан Штатов должны быть заблокированы и сообщены в OFAC (Управление контроля за иностранными активами США).
Как сообщал OBOZREVATEL:
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