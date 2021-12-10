США ввели санкции против начальников минского СИЗО из-за пыток узников режима Лукашенко

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против двух руководителей следственного изолятора "Окрестино", расположенного в белорусской столице Минске. Они причастны к жестокому обращению с беларусами во время протестов, вспыхнувших в стране после президентских выборов в 2020 году.

Об ограничениях сообщили на сайте Государственного департамента США в пятницу, 10 декабря. Речь идет про Игоря Кенюха и Евгения Шапецкого.

"Мы приветствуем координацию с ЕС, Великобританией и Канадой в отношении жесткого пакета санкций в отношении Беларуси, который в совокупности возлагает издержки на режим Лукашенко за его продолжающиеся репрессии в отношении белорусского народа", – пишет издания.

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Санкции против Кенюха и Шапецкого, как говорится в заявлении Госдепа, введены "за их причастность к грубым нарушениям прав человека, а именно пыткам и/или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию задержанных после фальсифицированных выборов президента 9 августа 2020 года".

Введение персональных ограничений подразумевает блокировку активов и запрет на въезд на территорию страны.

Отметим, ранее персональные санкции США были введены против бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова и его фонда, а также против бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Политический кризис в Беларуси начался в начале августа 2020 года, когда стали известны предварительные результаты президентских выборов. На них якобы выиграл Александр Лукашенко. Беларусы вышли на улицы, обвинив власть в фальсификации результатов и требуя повторного голосования. После этого в стране начались массовые задержания. Силовики использовали жесткие методы разгона митингующих.

Как сообщал OBOZREVATEL, суд Минска приговорил 33-летнего гражданина Украины Михаила Ференца к трем годам тюрьмы. Такое решение суд принял по обвинению в участии в акциях протеста против результатов выборов президента.