Экс-глава КСУ Тупицкий попал под санкции США, – Блинкен

Бывший глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий попал под американские санкции. Ограничения ввел Государственный департамент США.

Под меры также попала супруга Тупицкого Ольга. Об этом говорится в заявлении главы Госдепа Энтони Блинкена. Оно опубликовано в четверг, 9 декабря, на сайте ведомства.

Такое решение было принято "за серьезные коррупционные действия".

"...в том числе получение денежной взятки во время службы в украинской судебной системе. Супруга Тупицкого Ольга Тупицкая также фигурировала в этой схеме", – сказано в сообщении.

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Лицам, попавшим в санкционный список, и членам их семей запрещен въезд на территорию США, а их банковские счета блокируются в стране.

Напомним, ранее Министерство финансов США ввело санкции против бывшего заместителя главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова. Под ограничения попал также Благотворительный фонд Портнова.

Санкции введены в рамках так называемого закона Магнитского. Он предусматривает наказание для людей, которые причастны к мошенничеству, преследованиям и нарушениям прав человека.

В Госдепе добавили, что США таким образом принимают дополнительные меры для борьбы с коррупцией и содействия подотчетности с помощью санкций и визовых ограничений.

"Вместе эти дополнительные действия способствуют ответственности коррупционеров во всем мире, чтобы воспрепятствовать и сдерживать тех, кто стремится действовать безнаказанно, пренебрегать международными стандартами и взорвать демократию и верховенство права", – говорится в сообщении.

Александра Тупицкого назначил судьей КСУ в 2013 году беглый экс-президент Виктор Янукович. Ранее он был судьей Куйбышевского райсуда Донецка. В 2018-м году Тупицкий был избран замом главы КСУ, а в 2019-м году Владимир Зеленский назначил его главой Конституционного Суда.

27 марта Зеленский отменил указы Януковича о назначении Тупицкого.

Следует отметить, что Конституционный суд до сих пор считает Тупицкого главой. В то же время Верховный суд признал незаконным указ Зеленского, которым он отменил назначение Тупицкого. Однако в заявлении Госдепа США он указан как "бывший глава КСУ".

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