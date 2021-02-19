США ввели санкции против 43 белорусских чиновников за разгон протестующих

США ввели санкции в отношении 43 белорусских должностных лиц, причастных к жестоким разгонам протестующих и нарушении их свобод.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, которое опубликовано на сайте Госдепа. Фигурантам списка запрещен въезд в США.

"Сегодня США предприняли действия в соответствии с президентской прокламацией 8015, наложив визовые ограничения на 43 лица в Беларуси, ответственных за подрыв белорусской демократии. Им в целом запрещен въезд в США", – отметил он.

Фамилии людей, попавших под ограничительные меры, не уточняется. При этом сказано, что это высокопоставленные чиновники из сектора юстиции; руководители правоохранительных органов; силовики, которые задерживали демонстрантов; судьи и прокуроры, выносившие решения по ним; руководство вузов, грозившее отчислением студентам за участие в протестах.

Напомним, что в октябре 2020 года Евросоюз и США ввели в действие санкции в отношении около 50 официальных лиц Беларуси. Среди них оказались секретарь Центризбиркома и ряд руководителей силовых органов. Через месяц санкции расширили и тогда в них попал Лукашенко со своим сыном Виктором.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце сентября состоялась "инаугурация" Александра Лукашенко после выборов президента, которые были признаны мировым сообществом сфальсифицированными.

Позднее США, Канада, Украина и ряд стран ЕС заявили, что тайная "инаугурация" является нелегитимной.

В итоге большинство стран мира не признали легитимность незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко.