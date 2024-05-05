США впервые с начала вторжения ХАМАС приостановили поставки оружия Израилю – Axios

Соединенные Штаты Америки приостановили поставки своих боеприпасов в Израиль. Это произошло впервые после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух неназванных израильских чиновников. Такое решение на прошлой неделе было принято администрацией президента США Джо Байдена.

В издании отметили, что впервые после нападения ХАМАС 7 октября США остановили поставки оружия, предназначенного для израильских военных.

Инцидент вызвал серьезную обеспокоенность в израильском правительстве, чиновники пытаются понять, почему груз был задержан, заявили собеседники журналистов.

Пока Белый дом не дает комментариев по этому поводу. Пентагон, Государственный департамент и офис премьер-министра Израиля также не ответили на вопросы. Но в Axios считают, что это происходит на фоне того, что администрация Байдена очень озабочена намерениями Израиля вторгнуться в город Рафах на юге Газы, где нашли убежище более миллиона перемещенных палестинцев.

Кроме того, в последние дни премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал несколько заявлений о том, что намерен отдать приказ о вторжении в Рафах независимо от того, достигнут ли Израиль и ХАМАС соглашения по освобождению заложников в Газе и прекращению огня.

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Израиль в прошлую среду. У него был "жесткий" разговор с Нетаньяху о возможной израильской операции в Рафахе, сообщили журналистам два собеседника, проинформированные о встрече.

Блинкен сказал Нетаньяху, что "большая военная операция" в Рафахе приведет к публичному выступлению США против нее и негативно повлияет на американо-израильские отношения.

Днем позже представитель Белого дома Джон Кирби заявил журналистам, что израильские лидеры понимают, что Байден был "искренним", когда говорил о возможности изменений в политике США по войне в Газе, "если они продолжат какую-то наземную операцию в Рафахе без учета беженцев".

Напомним, ранее Нетаньяху заявил, что Израиль войдет в город Рафах на юге Газы, независимо от переговоров о перемирии. Для достижения полной победы ЦАХАЛ должен ликвидировать батальоны ХАМАС.

– Турция приостановила все торговые отношения с Израилем из-за конфликта в секторе Газа. Анкара требует разрешить международному сообществу оказывать гуманитарную помощь палестинскому анклаву.

– В апреле 2024 года глава военной разведки Израиля Аарон Халива подал в отставку. Ранее генерал-майор взял на себя ответственность за неудачи, которые позволили террористической группировке ХАМАС совершить нападение на Израиль 7 октября 2023 года.

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