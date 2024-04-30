Соглашение с ХАМАС не изменит планов: Нетаньяху заявил о неизбежности военной операции в Рафахе

Израиль войдет в город Рафах на юге Газы, независимо от переговоров о перемирии. Для достижения полной победы ЦАХАЛ должен ликвидировать батальоны ХАМАС.

Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в разговоре с семьями погибших и родственниками заложников, выступающих против соглашения с ХАМАС, пишет издание The Times of Israel. Он подчеркнул, что о прекращении войны до достижения ее целей не может быть и речи.

"Мы войдем в Рафах и ликвидируем там батальоны ХАМАС – независимо от того, будет ли соглашение или нет – для достижения полной победы", – подчеркнул Нетаньяху.

В Рафахе, расположенном вдоль границы между Газой и Египтом, скрывается более половины населения Газы. В ООН предупредили: если Израиль совершит большое сухопутное наступление на город, там ожидается гуманитарная катастрофа. Военные Израиля считают Рафах последним большим оплотом ХАМАС в регионе палестинского анклава.

Напомним, Нетаньяху одобрил военные оперативные планы для наступления на город Рафах еще в марте 2024 года. О сроках начала операции власти Израиля не сообщили.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 9 апреля в США признали, что ведут постоянные разговоры с Израилем по поводу операции ЦАХАЛа в городе Рафах на юге сектора Газа. Там выразили убеждение, что большие военные операции в городе будут чрезвычайно опасны для гражданских лиц.

– 28 апреля Израиль предупредил ХАМАС о том, что ЦАХАЛ войдет в Рафах, если боевики не примут соглашение об освобождении заложников. Речь идет об освобождении от 20 до 40 человек: женщин, пожилых людей и информированных лиц.

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