Глава израильской военной разведки подал в отставку: он взял на себя ответственность за провалы в связи с атакой 7 октября

Глава военной разведки Израиля Аарон Халива подал в отставку. Ранее генерал-майор взял на себя ответственность за неудачи, позволившие террористической группировке ХАМАС совершить нападение на Израиль 7 октября 2023 года.

Стоит отметить, что Халива был одним из многих высокопоставленных израильских командиров, которые заявили, что им не удалось предвидеть и предотвратить атаку террористов. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

В своем заявление офицер сообщил, что израильская разведка под его командованием не справилась с атакой палестинских террористов. Утром 7 октября 2023 года боевики фактически застали израильские силы врасплох.

"Разведывательное подразделение под моим командованием не справилось с возложенной на нас задачей. С тех пор я ношу этот черный день с собой", – сказал Халива в заявлении об отставке.

Начальник Управления военной разведки Армии обороны Израиля будет оставаться в должности пока ему не найдут замену. Также израильские военные отметили, что решение Халива было скоординировано с начальником штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенантом Герци Халеви и одобрен министром обороны Йоавом Галлантом.

Напомним, министерство финансов Израиля рассматривает возможность повышения ставки налога на добавленную стоимость с 17% до 18% чуть более чем через два месяца вместо 1 января 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 апреля в Израиле прошли очередные антиправительственные протесты. Люди вышли на улицы Тель-Авива, Иерусалима, Хайфы и других городов, требуя освобождения заложников, захваченных террористами ХАМАС, и проведения новых выборов в стране.

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