США снова ударили по хуситам в Йемене: поражены ракетные установки

В ночь на четверг, 18 января, военные Соединенных Штатов Америки снова нанесли удар по поддерживаемым Ираном хуситам в Йемене. Это был уже четвертый удар по объектам группировки менее чем за неделю.

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Об этом пишет CNN со ссылкой на слова трех американских чиновников. "США использовали ракеты Tomahawk, чтобы попасть примерно по 14 ракетным установкам хуситов, которые использовались для нападения на международные судоходные пути. Ракеты Tomahawk были запущены с надводных кораблей ВМС США и подводной лодки с управляемыми ракетами USS Florida", – сказано в сообщении.

Позже информацию о новом ударе по хуситам подтвердило Центральное командование США.

Незадолго до новой атаки в США сообщили, что хуситы снова ударили по американскому кораблю.

Судно-перевозчик Genco Picardy ходит под флагом Маршалловых Островов и принадлежит США. Хуситы атаковали его дроном-камикадзе в Аденском заливе. На борту коммерческого судна никто не пострадал. Корабль получил некоторые повреждения, но смог продолжить свой путь.

Следует отметить, что новый удар по хуситам американские военные нанесли после того, как США повторно признали группировку террористической организацией.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Соединенные Штаты Америки и Британия провели военную операцию против хуситов в Йемене. В ночь на 12 января были нанесены авиаудары по объектам, связанным с хуситами. Причиной таких действий стало то, что повстанческие группировки проигнорировали ультиматум о прекращении атак на корабли, следующие через Красное море.

– После этого хуситы не отказались от своих намерений и нанесли удар по сухогрузу Gibraltar Eagle противокорабельной баллистической ракетой. Судно принадлежит и эксплуатируется в США.

– 16 января военные Соединенных Штатов Америки нанесли новый удар по объекту хуситов в Йемене. В результате этой атаки были уничтожены четыре противокорабельные баллистические ракеты.

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