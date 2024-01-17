США нанесли новый удар по объектам хуситов в Йемене: уничтожили противокорабельные ракеты

Во вторник, 16 января, военные Соединенных Штатов Америки нанесли новый удар по объекту хуситов в Йемене. В результате этой атаки были уничтожены четыре противокорабельные баллистические ракеты.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на двух американских чиновников. Эти ракеты хуситы готовили для атак на корабли в Красном море.

Напомним, что за день до нового удара Штатов поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене нанесли удар по сухогрузу Gibraltar Eagle противокорабельной баллистической ракетой. Судно принадлежит и эксплуатируется в США.

"Удар США был нанесен на следующий день после того, как силы хуситов поразили противокорабельной баллистической ракетой принадлежащее и эксплуатируемое США сухогрузное судно Gibraltar Eagle", – сказано в сообщении.

Отмечается, что хуситы продолжили нападать на корабли в Красном море даже после того, как США и Британия нанесли удары по объектам группировки.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Соединенные Штаты Америки и Британия провели военную операцию против хуситов в Йемене. В ночь на 12 января были нанесены авиаудары по объектам, связанным с хуситами. Причиной таких действий стало то, что повстанческие группировки проигнорировали ультиматум о прекращении атак на корабли, следующие через Красное море.

– Авиаудары США и Британии по объектам хуситов в Йемене уничтожили не менее 90% намеченных целей. Однако группировка террористов сохранила около трех четвертей своих наступательных возможностей.

– Страны ЕС поддержали создание военно-морской миссии для защиты кораблей от атак поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов в Красном море.

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