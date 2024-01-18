США повторно признали хуситов террористической организацией: подробности

Правительство Соединенных Штатов Америки снова внесло йеменских хуситов в список террористических группировок. Таким образом хуситы получат статус специально назначенного глобального террориста (SDGT).

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Решение вступит в силу с 16 февраля. Об этом проинформировал спикер Государственного департамента Штатов Мэтью Миллер на брифинге в среду, 17 января, передает "Голос Америки".

В то же время, как сообщают американские издания, до того, как решение наберет законной силы, есть еще месяц, и если за это время нападения хуситов на судна в Красном море прекратятся, то решение Штатов может быть отменено.

"Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами по всему миру дали понять, что эти атаки должны иметь последствия", –подчеркнул спикер Госдепа.

Миллер добавил, что Вашингтон и союзники работают над смягчением негативных последствий этого решения для народа Йемена, в частности, путем выдачи лицензий для поставки продовольствия, топлива и гуманитарной помощи уязвимым категориям населения.

По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, признание хуситов специально назначенным глобальным террористом позволит также ограничить доступ членов этой группировки к финансовым рынкам и привлечь их к ответственности за их действия.

"Эти нападения соответствуют классическому определению терроризма. Они поставили под угрозу персонал США, гражданских моряков и наших партнеров, поставили под угрозу мировую торговлю и угрожали свободе судоходства", – заявил Салливан.

Отметим, что хуситов внес в террористический список бывший президент США Дональд Трамп в последние дни своего пребывания в должности. Джо Байден отменил это решение, поскольку оно препятствовало гуманитарным организациям доставлять помощь в Йемен из-за риска попасть под действие санкций.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 января США и Британия провели военную операцию против хуситов в Йемене. Были нанесены авиаудары по объектам, связанным с хуситами. Причиной таких действий стало то, что повстанческие группировки проигнорировали ультиматум о прекращении атак на корабли, следующие через Красное море.

В Штатах заявили, что они не планируют разворачивать дополнительные силы в регионе. В то же время в Белом доме заявили, что США не заинтересованы в войне в Йемене, но в случае необходимости готовы к ней.

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