США следят за перемещениями 'вагнеровцев' в Беларуси и готовы принимать меры – Госдеп

В Государственном департаменте США заявили, что продолжают следить за перемещением на территории Беларуси наемников российской частной военной компании "Вагнер". Вашингтон продолжит наблюдать за их действиями.

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Об этом сказал представитель Госдепа Мэтью Миллер на брифинге в Вашингтоне в среду, 9 августа, передает Укринформ. Так американский чиновник прокомментировал появление нового лагеря российских боевиков на тысячу человек в Гомельской области РБ.

Он подчеркнул, что США и в дальнейшем будут внимательно следить за действиями "Вагнера" в Беларуси. Кроме того, по словам Миллера, Вашингтон продолжит принимать меры для привлечения наемников к ответственности.

Расположение вагнеровцев в этой стране, как подчеркнул представитель Госдепа, очередной пример того, как непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко подыгрывает стране-агрессору России вопреки интересам белорусов.

"Как мы уже отмечали, приход этих сил в Беларусь является еще одним примером того, как Лукашенко в дальнейшем передает Кремлю возможности контроля и принятия решений вопреки интересам и желаниям белорусского народа", – отметил Миллер.

В Центре национального сопротивления 8 августа заявили, что на территории аэродрома "Зябровка" в Гомельской области вагнеровцы начали строительство нового палаточного городка. Он рассчитан на примерно тысячу наемников. Там отметили, что в дальнейшем планируется их применение для "имитации подрывной деятельности на границе с Черниговской областью".

Ранее стало известно, что наемников ЧВК "Вагнер" заметили в 2 км от границы с Польшей. Попытку прорыва с территории Беларуси они уже предпринимали.

А президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что часть боевиков дислоцируются недалеко от литовской государственной границы. По его словам, присутствие в Беларуси "вагнеровцев" создает дополнительный фактор риска безопасности для Литвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАТО заявили, что не видят прямой или косвенной угрозы союзникам со стороны наемников российского ЧВК "Вагнер". Однако Североатлантический союз внимательно следит за всей военной деятельностью в Беларуси.

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