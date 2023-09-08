США, Румыния и Украина проведут в Черном море и дельте Дуная военные учения: что известно

Румыния и Соединенные Штаты Америки проведут учения военно-морских сил "Sea Breeze 23.3" в Черном море и дельте Дуная, где ситуация остается напряженной из-за действий страны-агрессора России. В тренировках, которые пройдут с 11 по 15 сентября, примут участие и украинские военнослужащие.

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Об этом сообщила "Европейская правда", ссылаясь на пресс-службу ВМС Румынии. Также к учениям будут привлечены военные из Болгарии, Франции, Великобритании и Турции.

Основная цель "Sea Breeze 23.3" – развитие оперативной и тактической совместимости между странами-участницами в сфере противодействия взрывоопасным предметам, в частности, морским минам с целью обеспечения свободы судоходства.

На данный момент известно, что от ВМС Румынии в учениях примут участие морской земснаряд Sublocotenent Alexandru Axente, быстроходный водолазный корабль Venus, бронекатер Posada, три бронетранспортера-амфибии, штурмовые катера и другие плавсредства, а также специалисты по обезвреживанию взрывных устройств, морские пехотинцы и штабные офицеры.

ВМС США задействуют в учениях морской патрульно-разведывательный самолет Poseidon, водолазов-саперов с катерами и специальной техникой. От других стран-участниц будут привлечены водолазы, специалисты по обезвреживанию взрывных устройств и штабные офицеры.

Напомним, что российские оккупанты регулярно наносят удары своими ракетами и дронами-камикадзе по Одесской области, пытаясь разрушить склады и портовую инфраструктуру в дельте Дуная. Недавно один из вражеских ударных БПЛА ударил по территории Румынии, которая является членом НАТО.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат напомнил также о ракетах страны-агрессора России, запущенных по территории Польши, и пролете российских ракет над Румынией. Он отметил, что это не случайность, а Россия намеренно создает такие провокации.

Румыния тем временем усиливает меры защиты гражданского населения в приграничных с Украиной населенных пунктах вблизи Дуная. Такое решение было принято, "учитывая неоднократные обстрелы украинских портов".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью 4 сентября во время массированной атаки дронами по Одесской области часть БПЛА упала и сдетонировала на территории Румынии, заявили в МИД Украины. В Румынии сначала заявили, что атаки РФ якобы не составляли никакой прямой военной угрозы территории или территориальным водам страны.

– На следующий день президент Румынии Клаус Йоганнис заявил, что на территории его страны не падал ни один беспилотник. Так он опроверг сообщение о падении в Румынии 4 сентября российских "Шахедов".

– Однако уже 6 сентября в Румынии впервые признали, что части российского дрона упали на их территории. Теперь в стране планируют ужесточить меры безопасности. Президент Румынии заявил, что требует срочного и профессионального расследования происхождения обломков и обстоятельств, при которых они оказались в Румынии.

– Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тем временем говорит, что на сегодняшний день нет информации, указывающей на умышленные действия со стороны страны-агрессора России. В целом реакция Бухареста и НАТО свидетельствует о том, что Североатлантический альянс будет стараться всячески воздерживаться от эскалации между военным блоком и Россией.

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