Румыния усиливает защиту в приграничных районах: 'учитывая неоднократные обстрелы украинских портов'

Румыния ужесточает меры защиты гражданского населения в приграничных с Украиной населенных пунктах вблизи Дуная. Такое решение было принято, "учитывая неоднократные обстрелы украинских портов".

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Об этом сообщает Romania Journal. В рамках этой кампании Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии уполномочил Министерство национальной обороны определить районы на берегу Дуная, где необходимо принять меры защиты населения.

"Учитывая недавние и неоднократные обстрелы украинских портов Рени и Измаил комитет уполномочил Министерство национальной обороны оценить и определить районы на территории Румынии […] для принятия специальных мер с целью защиты населения", – говорится в решении.

Теперь населению определённых районов будут рассылать сообщения Ro-Alert в случае угрозы падения обломков ракет или дронов.

Кроме того, местные инспекции будут учить людей, как действовать в чрезвычайных ситуациях. А в некоторых деревнях построят укрытие.

Напомним, ночью 4 сентября во время массированной атаки РФ в Одесскую часть "шахедов" упала и сдетонировала на территории Румынии. Об этом заявили в МИДе Украины. Упавший в Румынии беспилотник атаковал Измаильский порт на реке Дунай.

Ранее президент Румынии Клаус Иоганнис отрицал падение российских "шахедов" на территории его страны. Он заявлял, что ни один беспилотник или какая-либо часть любого устройства не достигала Румынии.

Лишь на третий день после инцидента в Румынии впервые признали, что части русского дрона упали на их территории. Теперь в стране планируется ужесточить меры безопасности.

7 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у них не было никакой информации, указывающей на преднамеренные действия со стороны страны-агрессора России во время инцидента в Румынии.

Президент страны Клаус Иоганнис потребовал срочного и профессионального расследования происхождения обломков и обстоятельств, в которых они оказались в Румынии.

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