В Румынии впервые признали, что части дрона упали на их территорию: хотят усилить меры безопасности

В Румынии впервые признали, что части российского дрона упали на их территории. Теперь в стране планируют ужесточить меры безопасности.

Видео дня

Соответствующую информацию в комментарии CNN подтвердил министр обороны Румынии Анхель Тилвар. По его словам, обломки, похожие на остатки российского "шахеда", были найдены у села Плауру – напротив украинского Измаила.

"Мы обследовали очень большую территорию, в том числе и ту, о которой шли дискуссии в публичном пространстве, и я подтверждаю, что на этой территории были найдены фрагменты, которые могут быть от дрона", – сказал он.

Тилвар добавил, что найденные фрагменты не представляют угрозы. Теперь, по его словам, важно усилить меры безопасности: сделать больше наблюдательных пунктов и патрулей.

Напомним, еще вчера президент Румынии Клаус Иоганнис заявил, что на территории страны не падали "никакие части беспилотников" или каких-либо других устройств.

Он добавил, что во время последнего саммита страны НАТО определились с алгоритмом действий на случай, если "что-нибудь упадет на их территорию", но эта информация непублична.

Кроме того, минобороны Румынии ранее на этой неделе опровергло информацию о падении обломков российского БПЛА на румынскую сторону Дуная.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью 4 сентября во время массированной атаки РФ на Одесщину часть "шахедов" упала и сдетонировала на территории Румынии. Об этом заявили в МИД Украины.

– Упавший беспилотник 4 сентября атаковал Измаильский порт на реке Дунай.

– В Румынии слышали "адские звуки" взрывов, которые нарушили сон жителей Галаца. В местных СМИ удар назвали попыткой РФ заблокировать экспорт украинского зерна через дунайские порты.

– Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Румыния взяла паузу, чтобы полностью исследовать ситуацию. По его словам, у партнеров есть тенденции к попытке не эскалировать, чтобы не быть вовлеченными в войну, однако отрицать очевидное бессмысленно, поскольку у Украины есть фотодоказательства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!