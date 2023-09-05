'Не было никакого беспилотника': президент Румынии отрицает падение российских 'шахедов' на территории страны

Президент Румынии Клаус Иоганнис заявил, что на территории его страны не падал ни один беспилотник. Таким образом, он опроверг сообщение о падении в Румынии 4 сентября российских "шахедов".

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Об этом сообщает издание Digi24. "Могу вам сказать, что ни один беспилотник, ни одна часть любого устройства не достигла Румынии", – сказал он.

Иоганнис отметил, что Румыния установила "полный контроль над национальным пространством", но там озабочены, поскольку эти атаки "происходят на очень небольшом расстоянии от румынской границы".

Он также подчеркнул, что Румыния продолжает внимательно следить за ситуацией и заверил, что страна надежно защищена.

"Я могу сказать то, что уже сказал: Румыния имеет очень сильные гарантии безопасности, самые сильные в нашей истории", – добавил президент.

В понедельник представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что ночью 4 сентября во время массированной атаки дронами по Одесской области часть БПЛА упала и сдетонировала на территории Румынии. Российские "шахеды" залетели на территорию соседней с государством страны во время атаки в районе Измаильского порта.

В Румынии слышали "адские звуки" взрывов во время российской атаки на Одесскую область. Сильные взрывы нарушили сон жителей Галаца в ночь на 4 сентября. В местных СМИ удар назвали попыткой России заблокировать экспорт украинского зерна через дунайские порты после попытки заблокировать транзит российских судов через Черное море.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Румыния решила взять паузу, чтобы полностью исследовать ситуацию с падением дронов Shahed на ее территории. Отрицать очевидно бессмысленно, поскольку у Украины есть фотодоказательства того, что произошло. В то же время, по его словам, у партнеров есть тенденции к попытке не эскалировать интерпретацию подобных событий, чтобы не быть вовлеченными в непосредственную войну.

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