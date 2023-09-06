Президент Румынии инициировал 'немедленное расследование' по падению российских 'шахедов' на территории страны: что известно

Президент Румынии Клаус Йоханнис неожиданно отреагировал на падение российских "шахедов" на территории его страны. Он заявил, что требует срочного и профессионального расследования происхождения обломков и обстоятельств, в которых они оказались в Румынии.

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Об этом сообщил румынский телеканал Digi24. Клаус Иоганнис предупредил о последствиях в случае подтверждения, что на территории Румынии упали обломки российского дрона-камикадзе.

По словам президента, если окажется, что это обломки российского беспилотника, это будет "серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Румынии, страны-союзника НАТО".

"Если подтвердится, что обломки принадлежат российскому беспилотнику, ситуация будет совершенно недопустима, она будет серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Румынии, члена НАТО", – заявил Йоханнис.

Он анонсировал проведение "срочного и профессионального" расследования происхождения компонентов, обнаруженных на территории Румынии.

Йоханнис также назвал удары России по украинской портовой инфраструктуре военными преступлениями.

"Нападения на гражданскую инфраструктуру Украины – военные преступления, которые совершаются на очень небольшом расстоянии от территории нашей страны", – подчеркнул Йоханнис.

Напомним, ночью 4 сентября во время массированной атаки РФ на Одесскую область часть "шахедов" упала и сдетонировала на территории Румынии. Об этом заявили в МИД Украины. Упавший в Румынии беспилотник атаковал Измаильский порт на реке Дунай.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис отрицал падение российских "шахедов" на территории его страны. Он заявлял, что ни один беспилотник или какая-либо часть любого устройства не достигала Румынии.

Лишь на третий день после инцидента в Румынии впервые признали, что части российского дрона упали на их территории. Теперь в стране планируется ужесточить меры безопасности.

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