США разбомбили командный центр йеменских хуситов, координировавший атаки на мирные суда в регионе

Военно-воздушные силы США поразили основной командный центр хуситов в Йемене. Оттуда они проводили атаки по торговым судам в Красном море.

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Об этом сообщил представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер на брифинге во вторник, 17 декабря, передает Укринформ. Он уточнил, что Центральное командование США (CENTCOM), имеющее зону ответственности на Ближнем Востоке, Центральной и Южной Азии, нанесло авиаудар по ключевому объекту командования и управления хуситов в столице Йемена Сане.

Из этого объекта они координировали свои военные операции, направленные на американские военные корабли, а также торговые суда в южной части Красного моря и Аденском заливе.

По словам Райдера, действия Центрального командования "отражают преданность Соединенных Штатов относительно защите региональных партнеров и международного судоходства".

Ранее журналисты выяснили, что россияне могли передавать спутниковые снимки йеменским хуситам для ударов по торговым судам в Красном море. Это было нужно им для наведения ракет и дронов на корабле.

Данные из русских спутников могли передавать хуситам через иранский Корпус стражей исламской революции.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре американские малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit нанесли удары по оружейным составам, связанным с хуситами в Йемене. Удары были нанесены по пяти укрепленным подземным объектам.

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