Россия передавала хуситам данные со спутников для атак на корабли в Красном море – WSJ

Страна-агрессор Россия, вероятно, передавала йеменским хуситам данные со спутников для ударов по торговым судам в Красном море. Это было необходимо для наведения ракет и дронов на корабли.

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Об этом пишет The Wall Street Journal с ссылкой на источники, в частности в министерствах обороны стран Европейского Союза. Как сказали собеседники журналистов, данные с российских спутников могли передавать хуситам через иранский Корпус стражей исламской революции.

Эти данные дали хуситам возможность "расширить масштабы своих ударов".

Хуситы, одна из сетей исламистских боевых организаций, поддерживаемых Ираном, начали нападать на судоходство в Красном море, где корабли направляются в Суэцкий канал и обратно, в конце 2023 года в ответ на операцию Армии обороны Израиля против террористической группировки ХАМАС в секторе Газа. Военные США и коалиции стран Европы в ответ начать операцию по защите судоходства в регионе, а также атакуют объекты боевиков-хуситов в Йемене.

Атаки на "главную артерию мировой торговли" способствует еще большей дестабилизации региона, говорится в материале.

"Хуситы, начавшие свои нападения в конце прошлого года из-за войны в Газе, в конце концов начали использовать российские спутниковые данные, когда они увеличивали свои удары", – рассказали WSJ два европейских чиновника.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соединенных Штатах Америки обеспокоены тем, что Россия может поставлять ракеты хуситам в Йемене. Этот шаг, считают в Вашингтоне, может спровоцировать дальнейшие беспорядки на Ближнем Востоке, усилив одну из групп боевиков, воюющих с Израилем.

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