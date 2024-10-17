США нанесли удары по складам оружия хуситов в Йемене: поражено несколько целей – Bloomberg

Американские бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit нанесли удары по складам оружия, связанным с хуситами в Йемене. Операция стала последней попыткой США смягчить атаки поддерживаемой Ираном группировки, которая нарушила коммерческое судоходство в Красном море.

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Удары были нанесены по пяти укрепленным подземным объектам, заявил министр обороны Ллойд Остин. Как передает Bloomberg, B-2 были использованы для "передачи сообщения".

"Это была уникальная демонстрация способности Соединенных Штатов наносить удары по объектам, которые наши противники стремятся держать вне досягаемости, независимо от того, насколько глубоко они зарыты под землей и укреплены", – сказал глава Пентагона.

Центральное командование США в отдельном заявлении сообщило, что бункеры содержали "ракеты, компоненты оружия и другие боеприпасы, используемые для поражения военных и гражданских судов по всему региону".

Также там добавили, что в операции принимали участие военнослужащие ВВС и ВМС США, и что пока нет никаких признаков жертв среди гражданского населения.

Бомбардировщики B-2 вылетели к своим целям с авиабазы ​​Уайтмен в Миссури. Это был первый раз с января 2017 года, когда первый серийный тяжелый самолет со схемой "летающее крыло" совершил боевое задание (семь лет назад два B-2 совершили 30-часовой полет туда и обратно, чтобы разбомбить тренировочный лагерь Исламского государства в Ливии). Каждый B-2 способен нести 22-27 тонн бомб, беря во внимание боеприпасы с GPS-наводкой.

Bloomberg пишет, что США и Израиль неоднократно наносили удары по группировкам хуситов, которые стали атаковать суда в Красном море и Аденском заливе после того, как Тель-Авив начал свою кампанию против боевиков ХАМАС в секторе Газы после атаки 7 октября.

"Тем не менее, несмотря на многочисленные удары по группировке, союзники до сих пор не смогли остановить ее атаки. В июньской оценке сотрудники американской разведки заявили, что нападения хуситов на торговые суда в Красном море привели к 90% снижения контейнерных перевозок через этот район в период с декабря по февраль", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 октября военные США нанесли удары по более чем 10 объектам хуситов в Йемене. Целями атак были системы вооружения, базы и другое оборудование, принадлежащие поддерживаемым Ираном боевикам.

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