США призвали Иран воздержаться от новых атак по Израилю и заверили в решительной поддержке Иерусалима

Соединенные Штаты Америки подтвердили, что продолжат поддерживать Израиль на фоне угрозы новой атаки со стороны Ирана. В администрации американского президента Джо Байдена призвали Тегеран воздержаться от нового нападения.

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С таким заявлением выступила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в пятницу, 1 ноября, передает Укринформ. СМИ ранее написали, что Иран готовится к новому ракетному обстрелу и может осуществить его в ближайшие дни.

"Были сообщения, что, по предположению израильской разведки, Иран готовится совершить атаку на Израиль с территории Ирака в ближайшие дни, возможно, перед президентскими выборами в США", – сказала представитель Белого дома, комментируя публикации в СМИ.

При этом она отказалась официально подтвердить такую информацию, заметив, что хочет быть "очень осторожной" с оценками, чтобы избежать спекуляций.

Жан-Пьер отметила, что в Вашингтоне неоднократно четко подчеркивали, что Иран должен воздержаться от новой атаки на Израиль. Если в Тегеране все же решат атаковать Израиль, то Соединенные Штаты "продолжат защищать свою безопасность и безопасность союзников".

"Мы будем и дальше поддерживать Израиль, и наша помощь в сфере безопасности для него является железной", – заверила представитель Белого дома.

Накануне издание NYT распространило информацию, что Иран хочет ответить на состоявшуюся 26 октября атаку израильских войск. Тогда ЦАХАЛ нанесли удар по ПВО вокруг нескольких критически важных нефтяных и нефтехимических заводов и крупного порта в Иране, а также гигантских топливных смесителей, производящих топливо для ракетного флота страны.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи якобы приказал своим подчиненным подготовить ответный удар.

Как сообщал OBOZ.UA, США и Великобритания поддержали Израиль после атаки на Иран. В Пентагоне заявили, что США продолжат защищать Израиль и других партнеров на Ближнем Востоке от угроз со стороны Ирана и его прокси, а в Лондоне призвали Иран не отвечать на израильскую атаку.

Совбез ООН 28 октября провел внеочередное заседание по требованию Ирана из-за обстрелов со стороны Израиля.

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