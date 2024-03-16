США пригрозили Ирану запретом Iran Air в Европе из-за помощи РФ

Страны G7 готовы ввести новые санкции против Ирана, если эта страна продолжит передачу России баллистических ракет малой дальности. Такие санкции могут включать запрет на полеты Iran Air в Европу.

В заявлении G7 говорится, что семерка "готова ответить быстро и скоординированно, включая новые и значительные санкции против Ирана". О возможности запрета работы главного иранского авиаперевозчика агентству Reuters сообщил высокопоставленный чиновник США.

Считается, что Тегеран может продолжать предоставлять России большое количество мощных баллистических ракет класса "земля-земля" для использования в войне в Украине. Американский чиновник подтвердил, что один из вариантов санкций, которые рассматривает G7, "приведет к прекращению рейсов Iran Air, иранского флагманского государственного перевозчика, в Европу".

"О вопросе передачи иранских ракет в Россию для использования в Украине - мы направили Ирану очень четкие сообщения не делать этого", - заявил ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны ISW считают: продажа оружия Москве является частью усилий Тегерана по получению доходов для поддержки своей экономики, состояние которой ухудшается. Сотрудничество стран вышло на такой уровень после российского полномасштабного вторжения в Украину.

Журналисты утверждают, что Тегеран уже предоставил Москве около 400 мощных баллистических ракет.

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