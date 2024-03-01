Ответ будет быстрым и строгим: США пригрозили Ирану на случай передачи ракет России

В Соединенных Штатах Америки пообещали, что не оставят без внимания факт передачи Ираном ракет стране-агрессору России, которая будет использовать это вооружения против Украины. Вашингтон введет "строгие меры" против Тегерана и Москвы, если факт передачи будет подтвержден.

Об этом сказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер в четверг, 28 февраля, передает Укринформ. Он сказал, что Вашингтон уже продемонстрировал "способность в тесной координации с партнерами и союзниками делать ответные шаги на военное партнерство между РФ и Ираном".

"И если Иран пойдет дальше и продаст баллистические ракеты России, я могу вас заверить, что ответ международного сообщества будет быстрым и строгим", – сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Также Миллер подтвердил, что в Штатах видели сообщение о запуске россиянами космического спутника для Ирана. Он назвал это очередным свидетельством углубления военного сотрудничества между Москвой и Тегераном.

Мы неоднократно открыто предупреждали, что это партнерство вредит Украине, соседям Ирана и международному сообществу", – подчеркнул чиновник.

Отметим, что по данным издания Reuters, Иран уже передал России большое количество мощных баллистических ракет класса "земля-земля". Отправки "баллистики" начались в начале января и уже состоялось не менее четырех таких поставок ракет. Среди них – большое количество Zolfaghar.

Журналисты утверждают, что Тегеран предоставил Москве около 400 мощных баллистических ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны (ISW) считают, что продажи оружия Москве являются частью усилий Тегерана по получению доходов для поддержки своей ухудшающейся экономики. Сотрудничество стран вышло на такой уровень после российского полномасштабного вторжения в Украину.

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