США предупредили союзников о возможном введении санкций против Китая в случае передачи военной помощи России – Reuters

Соединенные Штаты обсуждают со своими союзниками возможность введения новых санкций против Китая в случае, если Пекин предоставит военную поддержку России в войне с Украиной. Эти консультации должны заручиться поддержкой ряда стран, особенно входящих в G7, по введению любых возможных ограничений против КНР.

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Об этом сообщило британское агентство Reuters, ссылаясь на информацию четырех американских чиновников и других источников.

Какие санкции предлагает Вашингтон, источники не сообщают. Издание также отметило, что и Белый дом, и Министерство финансов СШ, отказались от комментариев по этому поводу.

Вашингтон и его союзники в последние недели заявили, что Китай рассматривает возможность предоставления оружия России. Сам Пекин это отрицает.

США также прямо предостерегли Китай от такого шага, в частности, во время встреч между Байденом и президентом Китая Си Цзиньпином, а также во время личной встречи 18 февраля между госсекретарем США Энтони Блинкеном и высокопоставленным китайским дипломатом Ван И в кулуарах Конференции по глобальной безопасности в Мюнхене.

Первоначальные шаги администрации Байдена по противодействию поддержке Китаем России включали неформальную разъяснительную работу на уровне чиновников и дипломатов, включая Министерство финансов, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

Они пояснили, что официальные лица закладывают основу для потенциальных действий против Пекина с основной группой стран, наиболее поддерживающих санкции, наложенные на Россию после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Белого дома в Вашингтоне Джо Байден заявил, что если правительство Китая все же решит оказывать военную помощь России, то столкнется с жесткими санкциями. Пекин должен задуматься над тем, как защитить свои интересы, прежде всего, экономику, что невозможно в условиях поддержки агрессора и террориста.

В Соединенных Штатах Америки считают, что Китай может оказывать России нелетальную военную помощь. Не исключено, что речь идет о снаряжении, необходимом оккупационным войскам для вероятного весеннего наступления на фронте в Украине.

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