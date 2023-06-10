Есть пять направлений, по которым Главная страна мира недодаёт нам помощь, которую могла бы предоставить, и помогает россии.

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1. Вследствие влияния, в первую очередь, русского агента Салливана (помощника Байдена по нацбезопасности) любая военная помощь Америки Украине всегда — без исключений! — критически запаздывает и предоставляется не по мере возникновения в ней острой необходимости, а лишь значительно позже — уже после понесения Украиной колоссальных человеческих жертв, которых во всех этих случаях можно было избежать. Это касается и помощи, необходимой сейчас для успешного контрнаступления, но которая будет предоставлена уже после него.

2. Как я показывал здесь, США вполне могли бы добиться — при желании — ускоренного принятия Украины в НАТО хотя бы сразу после войны, причём никакое требование консенсуса им бы при этом не помешало, но реализовывать такую возможность они не собираются.

3. В том же материале было описано, как Соединённые Штаты могли бы, если бы по-настоящему захотели, выгнать россию из Совбеза ООН, но и этого они тоже упорно не делают.

4. США до сих пор медлят с указанием на мордор как на очевидного виновника каховской трагедии, чем прямо провоцируют повторение россией тех же действий и в отношении Запорожской АЭС, хотя после этого наверняка сразу согласятся с тем, что и Каховскую ГЭС взорвала она же: стандартная политика "простой задержки". Ну а мордор у них при всём этом не только не террорист, но даже и не спонсор терроризма. Нет потому и соответственных последствий.

5. Американцы всё ещё не выбрали среди многообразных и разношёрстных российских оппозиционеров того, на кого была бы сделана ставка США, с соответственным предоставлением этой персоне всей полноты политической, организационной, финансовой и — возможно — военной поддержки, с которой этот избранный США деятель, реально опираясь на полный и разнообразный ресурс Главной страны мира, возглавил бы успешное свержение путинского режима и приход к власти в россии либеральных сил западной ориентации.

Соединённым Штатам, как и Китаю, крайне желателен именно сегодняшний тип россии — слабой и обязательно без резких перемен — для сохранения (и здесь уже отличие от китайских целей) определённой "стабильной нестабильности" в Европе, обеспечивающей там незыблемость американских позиций. Китаю такая россия нужна лишь для расширения своего влияния только на неё саму, Америке же — для расширения своего влияния на всю Европу. На этих условиях США готовы делить россию с Китаем, Украина же нужна Соединённым Штатам лишь для противодействия излишней российской активности.

Отличие США Байдена от США Трампа (который фактически представлен у Байдена Салливаном) состоит в данном аспекте лишь в том, что Трамп готов при этом использовать россию как противовес Китаю, отдавая преимущество мордору (а не КНР), что для Украины было бы ещё хуже. На осознании этого отличия и держится наша поддержка — чисто внутренняя и тихая — именно Байдена, а не Трампа.