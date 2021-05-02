США поддержали Чехию в решении сократить присутствие российской разведки в стране

США поддержали решение Чехии исключить "Росатом" из числа участников тендера на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" и существенно сократить "присутствие российской разведки в Праге".

Ситуацию вокруг отношений Москвы и Праги обсудил госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, сообщили в пресс-релизе Госдепартамента Соединенных Штатов. Отмечается, что такое решение поспособствует повышению безопасности Чехии и НАТО.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул солидарность США с Чехией в ее смелом ответе на подрывные и смертоносные действия РФ на чешской земле. Госсекретарь Блинкен и премьер Бабиш согласились с необходимостью дальнейшего единства и решимости в ответ на дестабилизирующие действия России", – утверждается в сообщении.

"Решения чешского правительства исключить [российскую госкорпорацию] "Росатом" из числа участников тендера [на строительство нового энергоблока АЭС] "Дукованы" и существенно сократить присутствие российской разведки в Праге повысили безопасность Чехии и НАТО", – заявили в пресс-службе американского внешнеполитического ведомства.

Ранее МИД Чехии объявило о высылке из страны 18 российских дипломатов, подозреваемых в причастности ко взрывам на складе боеприпасов и работа на спецслужбы РФ.

После этого Бабиш пообещал рассекретить доклад об участии российских агентов во взрывахна военных складах в 2014 году. Украина выразила поддержку Чешской Республике, а вот в России запротестовали.

Также причастность россиян к взрывам прокомментировал президент Чехии Милош Земан, заявив, что служба безопасности и информации Чехии не имеет доказательств, что агенты ГРУ были на территории складов боеприпасов в Врбетице.

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