В Чехии арестовали трех подозреваемых в участии в войне на Донбассе за "Л/ДНР"

В Чехии суд отправил под стражу трех человек, которые, по версии следователей, участвовали в войне на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

По делу обвиняются пять человек и одно юридическое лицо. Арестовали, в частности, руководителя экстремистской ассоциации "Чехословацкие солдаты в резерве мира" Ивана Кратохвила, 52-летнего Милоша Уржецкого и православного священника Пржемысла Ивана Хадраву. Об этом сообщает сайт iROZHLAS.

Прокуратура предложила задержать их, потому что они могли убежать или давить на свидетелей. Обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы за совершение теракта, до 12 лет за финансирование терроризма, а в случае подтверждения поддержки и содействие терроризму суд может назначить максимум 15 лет в тюрьмы.

Отмечается, что у задержанных были изъяты документальные, электронные и фактические доказательства их преступлений.

Расследование сосредоточено вокруг "Чехословацких солдат в резерве мира". Правоохранители установили, что в прошлом один из ее членов ездил на Донбасс, где он якобы участвовал в боях на стороне сепаратистов.

После его возвращения ассоциация начала собирать деньги, чтобы другие люди могли поехать в зону боевых действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Чехия объявила о высылке 70 сотрудников российского посольства.