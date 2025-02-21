США передали Украине 'улучшенное' соглашение о полезных ископаемых - СМИ

Администрация президента Соединенных Штатов уже предоставила Украине новый, "улучшенный" проект соглашения между странами о полезных ископаемых. В Офисе президента Украины утверждают, что работа над соглашением продолжается.

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О передаче нового документа сообщает издание Axios, ссылающееся на должностных лиц в Украине и США. О работе над новым соглашением в Офисе президента рассказал украинский вещатель.

"В последнем проекте были существенные улучшения, и он отвечает украинскому законодательству", - цитирует Axios свой американский источник. В частности, некоторые статьи, включая те, что соглашение находится под юрисдикцией суда Нью-Йорка, были удалены.

Издание отмечает, что несколько помощников украинского лидера Владимира Зеленского уже поощряют его подписать обновленное предложение "во избежание дальнейших конфликтов с президентом США Трампом".

В свою очередь, украинский источник американского издания сообщил, что когда Зеленский встретился с вице-президентом и госсекретарем США в Мюнхене, они уже представляли ему "менее обязывающий" проект соглашения. Но Зеленский сказал американцам, что не может подписать документ, поскольку согласно Конституции Украины такое соглашение должно быть одобрено парламентом.

Так или иначе, но согласно информации "Суспільного", в Офисе президента ведут работу над новым соглашением.

"Хотим проработать все детали в ближайшие дни, в частности, пока в Киеве находится спецпредставитель президента Соединенных Штатов Кит Келлог", – цитирует вещатель свой источник.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в начале февраля американский президент заявил, что США хотят получить от Киева редкоземельные металлы в обмен на помощь. 12 февраля в Украину прибыл министр финансов США Скотт Бессент – с соответствующими черновиками соглашения. Но соглашение не было подписано.

Уже тогда было заявлено, что Украина готова подписать соглашение об использовании ископаемых. Однако только после ее доработки, содержащей предоставление гарантий безопасности и четких экономических преимуществ.

Но в Белом доме резко отреагировали на отказ Зеленского подписывать предложенное США соглашение. Такое решение украинской стороны назвали "недальновидным".

Отметим, что проект соглашения, которое США предлагали президенту Зеленскому на прошлой неделе, выходил далеко за пределы контроля Вашингтона над критически важными полезными ископаемыми Украины. Он предусматривал доступ к портам, инфраструктуре, нефти и газу и в целом более широкой ресурсной базе нашей страны.

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