"Недальновидное решение": в Белом доме резко отреагировали на отказ Зеленского подписать соглашение

В Белом доме резко отреагировали на отказ президента Украины Владимира Зеленского подписывать предложенное США соглашение о доступе к украинским редкоземельным минералам. Такое решение украинской стороны назвали "недальновидным".

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Как сообщает Associated Press, Зеленский поручил своим министрам не подписывать это соглашение. По его словам, документ был направлен преимущественно на интересы Вашингтона и не содержал гарантий безопасности для Украины.

Решение Зеленского не принимать предложение, по крайней мере в настоящее время, высокопоставленный чиновник Белого дома назвал "недальновидным".

При этом представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз не подтвердил детали соглашения, но подчеркнул, что украинский лидер "отказался от прекрасной возможности", предложенной администрацией Дональда Трампа.

По его словам, США устали от безвозвратной финансовой помощи Украине, а договоренность о полезных ископаемых могла бы "возместить" деньги американских налогоплательщиков, направленные Киеву, и в то же время способствовать развитию украинской экономики.

Хьюз добавил, что Белый дом считает, что тесные экономические связи с США – это лучший способ защиты Украины от будущих угроз и лучшая гарантия, которая является неотъемлемой частью крепкого мира.

"США это признают, россияне это признают, и украинцы должны это признать", – подчеркнул представитель Совета нацбезопасности США.

Зеленский требует гарантий безопасности для Украины

Это предложение стало частью переговоров Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Венсом во время Мюнхенской конференции по безопасности. Украинские чиновники, знакомые с ситуацией, заявили, что соглашение предусматривало использование украинских ресурсов "в качестве компенсации" за оказанную и будущую помощь от США.

"Я не дал министрам подписать соответствующее соглашение, потому что, на мой взгляд, оно не готово защищать нас, наши интересы", — сказал Зеленский в Мюнхене.

Украина владеет значительными запасами стратегических полезных ископаемых, имеющих критическое значение для оборонной, аэрокосмической и атомной промышленности. Администрация Трампа выразила заинтересованность в доступе к этим ресурсам, чтобы снизить зависимость США от Китая. Однако Зеленский заявил, что любое соглашение по эксплуатации украинских недр должно сопровождаться конкретными гарантиями безопасности, которые защищали бы страну от дальнейшей агрессии со стороны России.

"Для меня очень важна связь между какими гарантиями безопасности и какими-то инвестициями", — отметил украинский лидер.

В то же время, он не уточнил причины, почему запретил украинским чиновникам подписывать соглашение, которое министр финансов США Скотт Бессент передал во время своего визита в Киев. По словам одного из бывших украинских чиновников, этот документ носил колониальный характер, и президент не мог его принять.

"Это колониальное соглашение, и Зеленский не может его подписать", – заявил бывший высокопоставленный чиновник.

По словам высокопоставленного чиновника, во время переговоров в Мюнхене представители США вели дискуссии с украинскими коллегами, сосредотачиваясь на вопросах разведки полезных ископаемых и возможного партнерства в этой сфере. Однако пока потенциальная ценность месторождений не стала предметом обсуждения, поскольку многие остаются неразведанными или расположены вблизи линии фронта.

Одна из главных проблем, которую не учли в предложении США – это безопасность месторождений в случае дальнейшей агрессии России. Американская сторона пока не имеет четких решений о том, как обеспечить защиту инфраструктуры и работников, привлеченных к добыче. Украинский чиновник подчеркнул, что любое соглашение должно соответствовать национальному законодательству Украины и быть приемлемым для его граждан.

"По конституции недра принадлежат украинцам", — заявила основательница Национальной ассоциации горнодобывающей промышленности Украины Ксения Оринчак, допустив, что соглашение потребует поддержки населения.

При этом Зеленский и Джей Ди Вэнс не обсуждали детали соглашения во время встречи в рамках Мюнхенской конференции 14 февраля. Однако Эта встреча была "очень хорошей" и "существенной". Вице-президент США четко дал понять, что главной целью его и Трампа является достижение крепкого, продолжительного мира.

Зеленский сказал Венсу, что настоящий мир требует от Украины быть в "сильной позиции" в начале переговоров. Он подчеркнул, что переговоры с Россией должны вестись с участием Украины, США и европейских партнеров.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский не поддержал предложение делегации Конгресса США по поводу полезных ископаемых. Меморандум, предложенный американцами, предусматривал передачу Штатам 50% будущих залежей минеральных ресурсов Украины.

При этом Украина получила первый драфт финансового соглашения с США по редкоземельным металлам еще до начала Мюнхенской конференции. Американцы хотят получить от Украины редкоземельные металлы в обмен на помощь.

Впоследствии стало известно, что Украина доработала проект соглашения о редкоземельных металлах, предоставленный американской стороной, и передала его представителям США.

По мнению экономиста Олега Пендзина, Трамп хочет просто купить украинские полезные ископаемые за 500 млрд долларов, что не предполагает создания рабочих мест или развития экономики. Эксперт предполагает, что это может привести к потере контроля над национальными ресурсами Украины.

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