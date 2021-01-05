США перебросили в Румынию ударные беспилотники и около 100 военных

США разместили на румынской базе Кымпия-Турзий ударные беспилотники MQ-9 Reaper и около 100 военных, они будут находиться здесь в течение нескольких ближайших месяцев.

Об этом сообщает Mediafax.ro. Американцы будут выполнять разведывательные, наблюдательные и исследовательские миссии в поддержку операций НАТО.

В то же время военно-воздушные силы Румынии через 71-ю авиабазу "Генерал Еманойл Ионеску" планируют оказывать техническую, оперативную и материально-техническую поддержку, необходимую военным США для выполнения миссий, говорится в информации.

В минобороны Румынии отметили, что присутствие американских союзников на территории страны дает возможность развивать и испытывать боеспособность армии, а совместная деятельность является ключевым элементом повышения уровня двустороннего взаимодействия.

Управляется с земли экипажем из двух операторов.

Имеет два радара, один специализируется на морской среде и может быть вооружен ракетами или бомбами с лазерным наведением.

Продолжительность действия – 14 часов, дальность – 1850 километров.

Максимальная скорость – до 500 км/ч.

Именно это оружие использовали для убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января 2020 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что для Национальной гвардии Украины разработают доктрину согласно подходам военных формирований стран НАТО.

Соответствующий подготовительный семинар провели члены группы советников по вопросам доктрины и образования (DEAG) Посольства США в Украине совместно с представителями вооруженных сил Канады в Украине. Работа над документом начнется уже в январе.