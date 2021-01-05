США перебросили в Румынию ударные беспилотники и около 100 военных
США разместили на румынской базе Кымпия-Турзий ударные беспилотники MQ-9 Reaper и около 100 военных, они будут находиться здесь в течение нескольких ближайших месяцев.
Об этом сообщает Mediafax.ro. Американцы будут выполнять разведывательные, наблюдательные и исследовательские миссии в поддержку операций НАТО.
В то же время военно-воздушные силы Румынии через 71-ю авиабазу "Генерал Еманойл Ионеску" планируют оказывать техническую, оперативную и материально-техническую поддержку, необходимую военным США для выполнения миссий, говорится в информации.
В минобороны Румынии отметили, что присутствие американских союзников на территории страны дает возможность развивать и испытывать боеспособность армии, а совместная деятельность является ключевым элементом повышения уровня двустороннего взаимодействия.
Управляется с земли экипажем из двух операторов.
Имеет два радара, один специализируется на морской среде и может быть вооружен ракетами или бомбами с лазерным наведением.
Продолжительность действия – 14 часов, дальность – 1850 километров.
Максимальная скорость – до 500 км/ч.
Именно это оружие использовали для убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января 2020 года.
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