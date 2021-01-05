США перекинули до Румунії ударні безпілотники та майже 100 військових

США розмістили на румунській базі Кимпія-Турзій ударні безпілотники MQ-9 Reaper та близько 100 військових, вони перебуватимуть тут протягом кількох найближчих місяців.

Про це повідомляє Mediafax.ro. Американці виконуватимуть розвідувальні, спостережні та дослідницькі місії на підтримку операцій НАТО.

Водночас військово-повітряні сили Румунії через 71-шу авіабазу "Генерал Еманойл Йонеску" надаватимуть технічну, оперативну та матеріально-технічну підтримку, необхідну військовим США для виконання місій, говориться в інформації.

В міноборони Румунії наголосили, що присутність американських союзників на території країни дає можливість розвивати та випробовувати боєздатність армії, а спільна діяльність є ключовим елементом підвищення рівня двосторонньої взаємодії.

Управляється з землі екіпажем з двох операторів.

Має два радари, один спеціалізується на морському середовищі та може бути озброєний ракетами або бомбами з лазерним наведенням.

Тривалість дії – 14 годин, дальність – 1850 кілометрів.

Максимальна швидкість – до 500 км/год.

Саме цю зброю використали для вбивства іранського генерала Касема Сулеймані 3 січня 2020 року.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що для Національної гвардії України розроблять доктрину за підходами військових формувань країн-членів НАТО.

Відповідний підготовчий семінар провели члени Групи радників з питань доктрини та освіти (DEAG) Посольства США в Україні спільно з представниками збройних сил Канади в Україні. Робота над документом розпочнеться вже в січні.