США оставят свой авианосец в Средиземном море из-за войск России у границ Украины
Ударная группа авианосцев ВМС США во главе с кораблем "Гарри Трумэн" останется в районе Средиземного моря, прекратив движение на Ближний Восток, на фоне опасений по поводу скопления тысяч российских войск у границы с Украиной. Ранее планировалось, что они продолжат свой путь в район Персидского залива.
Приказ об остановке кораблей отдал министр обороны США Ллойд Остин, пишет AP. Как сообщил анонимный источник издания, такая мера отражает необходимость постоянного присутствия в Европе и необходимо для того, чтобы успокоить союзников и партнеров США в регионе.
Напомним, ранее американская разведка выяснила, что Россия может осуществить вторжение в Украину уже в начале следующего года. Для этого страна-агрессор может задействовать 175 тысяч военных сразу на нескольких фронтах.
В издании отметили, что, создавая такую напряженность и угрозу для Украины, Кремль требует от Вашингтона гарантий, что наша страна не станет членом НАТО, а Альянс откажется от определенных военных мероприятий на территории Украины и вокруг нее.
В свою очередь Остин подтвердил готовность США помочь Украине защититься в случае полномасштабного российского вторжения. Вашингтон по-прежнему поддерживает Киев "в защите суверенной территории", отметил военный.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 декабря в Минобороны США в очередной раз обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины. Она, как отмечает американская сторона, характеризуется дальнейшим наращиванием военного контингента со стороны РФ;
в Минобороны Украины сообщили, что Россия в декабре увеличила поставки боевой техники и вооружения в ОРДЛО. Таким образом командование ВС РФ продолжает наращивать боевые возможности оперативной группировки российских оккупационных войск.