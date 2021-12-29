США оставят свой авианосец в Средиземном море из-за войск России у границ Украины

Ударная группа авианосцев ВМС США во главе с кораблем "Гарри Трумэн" останется в районе Средиземного моря, прекратив движение на Ближний Восток, на фоне опасений по поводу скопления тысяч российских войск у границы с Украиной. Ранее планировалось, что они продолжат свой путь в район Персидского залива.

Приказ об остановке кораблей отдал министр обороны США Ллойд Остин, пишет AP. Как сообщил анонимный источник издания, такая мера отражает необходимость постоянного присутствия в Европе и необходимо для того, чтобы успокоить союзников и партнеров США в регионе.

Напомним, ранее американская разведка выяснила, что Россия может осуществить вторжение в Украину уже в начале следующего года. Для этого страна-агрессор может задействовать 175 тысяч военных сразу на нескольких фронтах.

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В издании отметили, что, создавая такую напряженность и угрозу для Украины, Кремль требует от Вашингтона гарантий, что наша страна не станет членом НАТО, а Альянс откажется от определенных военных мероприятий на территории Украины и вокруг нее.

В свою очередь Остин подтвердил готовность США помочь Украине защититься в случае полномасштабного российского вторжения. Вашингтон по-прежнему поддерживает Киев "в защите суверенной территории", отметил военный.

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