США объявили о новых санкциях против России и Ирана

Белый дом в Вашингтоне вводит новый пакет усиленных санкций против государств-партнеров Ирана и России. Причиной стали резонансные удержания в заложниках граждан США в тюрьмах указанных стран.

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Об этом сообщает CNN, ссылаясь на информацию от высокопоставленных американских чиновников. Руководства в Москве и Тегеране в который раз подтверждают, что они правят в авторитарном режиме, где люди –– всего лишь пешки.

"Речь идет о задержании в России репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича по подозрению – совершенно надуманному – в шпионаже. Также в российской тюрьме по тем же обвинениям содержится Пол Уилан, американский пехотинец", – передает издание.

Что касается Ирана, то его силовики удерживают в заключении граждане США Сиамак Намази , Эмад Шарги и Морад Тахбаз. По информации от правозащитников, они находятся в знаменитой своей мрачностью тюрьме Эвин, и неоднократно к ним применялись пытки.

"Этими санкциями мы показываем, что нельзя заниматься ужасным поведением, используя людей в качестве пешек, в качестве козырей, не расплачиваясь за свои действия, и это некоторые из последствий. Мы надеемся, что эти меры предотвратят в будущем взятие новых заложников, а также ускорят процесс по освобождению нынешних", – передают журналисты слова представителя администрации президента Байдена.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации западной прессы, Россия тратит на войну против Украины около 3% своего ВВП. Она все еще имеет экономическую возможность вести войну, однако не может обеспечить интенсивные боевые действия.

По словам президента Зеленского, Украина тщательно прорабатывает санкции, которые вводит против России, в частности в вопросе синхронизации с партнерами. Задача современного мира –убрать любые возможности обходить запреты для государства-террориста.

"Каждая российская схема, позволяющая обойти санкции, прибавляет время этой войне, прибавляет возможности агрессору", – отметил глава государства.