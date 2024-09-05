США не вмешиваются в такие дела: у Байдена заверили, что изменения в правительстве Украины не повлияют на поддержку со стороны Вашингтона

Изменения в Кабинете министров никак не отразятся на поддержке Украины со стороны США. Уровень взаимодействия с Киевом будет оставаться неизменным после объявленных в среду, 4 сентября, ротаций в украинском правительстве.

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Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби. Он прокомментировал ситуацию с кадровыми перестановками в Кабмине.

"Это не изменит способ нашего взаимодействия с Украиной, и это точно не изменит поддержки, которую мы продолжим им оказывать", – заявил представитель администрации Джо Байдена.

Кирби в этом контексте подчеркнул, что Соединенные Штаты не вмешиваются во внутриполитические дела и не дают советов Украине, как руководить их демократией.

Напомним, что 4 сентября состоялось заседание фракции с участием президента Владимира Зеленского, где обсуждали, в том числе кадровые ротации в Кабинете министров и в Офисе Президента.

Зеленский объяснил кадровые перестановки в правительстве необходимостью усилить политику государства по разным направлениям, в том числе и дипломатическому.

Как сообщал OBOZ.UA:

3 сентября спикер ВРУ Руслан Стефанчук сообщил, что в парламент поступили заявления об отставке от нескольких чиновников. В отставку подали Александр Камышин, Ольга Стефанишина, Ирина Верещук, а также министр юстиции Денис Малюска, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и глава МИД Дмитрий Кулеба.

4 сентября Верховная Рада большинством голосов поддержала отставку Стефанишиной, Камышина, Малюски и Стрельца. Голосование по увольнению главы Фонда госимущества Виталия Коваля и вице-премьера Верещук провалили. Также было прервано голосование за увольнение главы МИД Дмитрия Кулебы.

Ранее министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что она переходит на работу в Офис президента Украины. Там она занимает должность заместителя председателя.

В ОП также перешел министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

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