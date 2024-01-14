'США не поддерживают независимость Тайваня': Байден прокомментировал результаты президентских выборов на острове

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не поддерживает независимость острова Тайвань. Его комментарии появились после того, как тайваньские избиратели дали отпор Китаю и предоставили правящей партии третий президентский срок.

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Об этом сообщает агентство Reuters. "Мы не поддерживаем независимость…", – заявил Байден.

Отмечается, что до начала голосования на Тайване власти США сообщили, что "было бы неприемлемо" вмешательство "любой" страны в выборы.

Тайвань, соседний остров, на который Китай претендует как на свой собственный, стал примером демократического успеха после проведения первых прямых президентских выборов в 1996 году, что стало кульминацией десятилетий борьбы с авторитарным правлением и военным положением.

США являются самым важным международным сторонником Тайваня и поставщиком оружия, несмотря на отсутствие официальных дипломатических связей с островом.

Стоит отметить, что победу на выборах президента Тайваня, состоявшихся в субботу, 13 января, одержал кандидат от правящей партии Лай Чинте с результатом 40,2% голосов. Он выступает за отдельную идентичность Тайваня и отвергает территориальные претензии Китая.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден заявил о намерении отправить на Тайвань делегацию сразу после президентских выборов на острове.

Напомним также, глава Китая Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении пообещал "вернуть" Тайвань, назвав "воссоединение" "исторической необходимостью".

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