Байден хочет отправить на Тайвань делегацию из бывших чиновников США – FT

Президент США Джо Байден собирается отправить на Тайвань делегацию из бывших американских чиновников. Он планирует сделать это сразу после президентских выборов на острове.

Видео дня

Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на информацию американского экс-чиновника, пожелавшего остаться инкогнито. По его словам, делегация будет двухпартийной, в нее войдет пять человек.

Возглавить делегацию Белый дом доверил бывшему заместителю госсекретаря США от Демократической партии Джеймсу Стейнбергу и бывшему советнику по вопросам национальной безопасности от Республиканской партии Стивену Хедли.

Ранее Байден уже отправлял делегации на остров, однако эта отличается тем, что прибудет сразу после выборов на Тайване, которые должны пройти 13 января 2024 года.

По словам источника издания, решение президента США Джо Байдена направить делегацию высокого уровня на Тайвань сразу после выборов выглядит как "медвежьи объятия Тайбэя" и обеспечивает "прикрытие" для "чрезмерной реакции" Пекина. Это рискованный шаг, который может иметь обратный эффект, считает чиновник.

"Нам нужны более тонкие действия, чтобы быть эффективными", – сказал он.

Ранее Китай предостерегал Соединенные Штаты от укрепления связей с Тайванем, которые могли бы поощрить там силы независимости, и призвал Вашингтон не вмешиваться в будущие президентские выборы на острове.

Издание отмечает, что визит новой делегации США может негативно отразиться на отношениях Тайваня и Китая.

Как известно, Китай рассматривает Тайвань как "сепаратистскую провинцию" и пытается восстановить полный контроль над островом. В то же время, Тайвань считает себя независимым государством, с собственной экономикой и демократически избранными лидерами.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Китая Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении пообещал "вернуть" Тайвань. Он назвал "воссоединение" с островным государством "исторической необходимостью".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!