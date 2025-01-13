США не будут применять военную силу: у Трампа объяснили, как планируют действовать в отношении Гренландии

У Соединенных Штатов нет необходимости использовать военную силу в Гренландии. В отношении острова нужно "заключить сделку".

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С таким заявлением выступил Джей Ди Вэнс, будущий американский вице-президент, в воскресном интервью Fox News. У политика спросили, захочет ли новый глава США Дональд Трамп использовать войска в своих планах по Гренландии, на что тот ответил:

"Нам не нужно использовать военную силу. То, что люди всегда игнорируют, – это что у нас уже есть войска в Гренландии".

По словам Вэнса, Гренландия "действительно стратегически важна для Америки" и обладает "множеством замечательных природных ресурсов".

Он утверждает, что народ Гренландии – люди, с которыми Дональд Трамп-младший встречался на прошлой неделе – высказали желание развивать эти ресурсы. Президент США может помочь в этом, ведь он "хорошо умеет заключать сделки".

"И в Гренландии можно заключить сделку", – сказал следующий вице-президент Соединенных Штатов.

Также Вэнс упрекнул нынешнее руководство Дании: мол, оно не сделало достаточно для того, чтобы обезопасить свою автономную территорию. Поэтому у Вашингтона есть реальная возможность "перехватить лидерство в обеспечении безопасности Гренландии и эксплуатации природных ресурсов".

Как писал OBOZ.UA:

– Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен недавно заявил, что остров может стать независимым, если его жители этого захотят, однако невозможно, чтобы Гренландия перешла под контроль США.

– Бывший премьер-министр Гренландии Куупик Клейст сказал, что многие гренландцы оскорблены высказываниями Дональда Трампа и его команды. Местным жителям не понравилось, что их родину в Вашингтоне обсуждали как сделку по недвижимости.

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